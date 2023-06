Langwedeler rüsten ihr Schützenfest auf

Von: Jens-Peter Wenck

Beim Schützenfest in Langwedel wird vom 30. Juni bis 2. Juli einiges geboten. © Wenck

Langwedel – Der Schützenverein Langwedel nimmt einen gehörigen Anlauf – und verpasst dem 145. Langwedeler Schützenfest, das vom 30. Juni bis zum 2. Juli unterhalb des Burgberges gefeiert wird, ein neues Gesicht. Im Schützenhaus am Burgweg wurde das neue Programm durch die Vorsitzende Regina Aves und den Vorsitzenden des Festausschusses, Helge Wüstefeld, vorgestellt.

In diesem Jahr wird es ein größeres Festzelt geben, in dem am Freitag, 30. Juni, vor allem die Jüngeren feiern werden. „U-30-Party“ heißt das Stichwort. Ganz traditionell wird vom Schützenverein Langwedel ein paar Meter weiter im Schützenhaus aber auch der Kommers begangen. Gut unterrichteten Quellen zufolge gibt es bei Party und Kommers je ein Fass Freibier. Zum Abholen der Majestäten treffen sich die Vereinsabteilungen am Sonnabend, 1. Juli, am Häuslingshaus. Genaue Zeiten werden den Mitgliedern noch mitgeteilt. Abends wird mit DJ gefeiert.

Neu ist das Brunch-Essen am Sonntag, 2. Juli, von 9 bis 12 Uhr im Festzelt. Für 25 Euro kann sich jedermann und jederfrau am kalt- und warmen Büfett gütlich tun. Im Preis sind in der genannten Zeit Getränke wie Bier und Wasser enthalten. Der Vorverkauf hat begonnen. Wer teilnehmen möchte, überweist die 25 Euro pro Teilnehmendem an den Schützenverein Langwedel, DE 04 2915 2670 0010 7229 08, mit dem Verwendungszweck „Essensmarke Schützenfest“ und dem Namen. Dieses Angebot gilt auch für die Bevölkerung. Die Essensmarken werden am Sonntag, 2. Juli, ab 9 Uhr im Festzelt ausgegeben. Kurzentschlossene können auch mittafeln, dann beläuft sich der Preis aber auf 30 Euro.

Neu ist auch eine große Tombola. Für einen Euro das Stück werden vom 30. Juni bis zum 2. Juli auf dem Festplatz Lose verkauft. Die Ausgabe der Preise, Hauptgewinn ist ein Fahrrad, ist für den 2. Juli ab 18 Uhr geplant. Auch auf dem Festplatz wird sich etwas tun. Wie gewohnt kommt die Wurstbude aus Dibbersen, neu dazu eine Burger- und Pizzastation. Weiter wird es drei Hüpflandschaften für unterschiedliche Gewichtsklassen, für Kinder und Jugendliche geben.

Natürlich wird wie gewohnt die Blaskapelle des TSV Daverden beim Frühschoppen am Sonntag spielen und an allen Tagen wird Kaffee, Kuchen und Torte serviert. Um alle Aufgaben zu bewältigen, sollten möglichst viele Mitglieder mitanpacken. Der erste Arbeitsdienst beginnt am Mittwoch, 28. Juni, mit dem Aufbau des Festplatzes. roh