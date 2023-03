Langwedeler Oberschülerinnen und Oberschüler organisieren Spendeaktion für Erdbebenopfer

Teilen

Wirklich bemerkenswerte 1040 Euro als Spendensumme bekam die 10b der Oberschule am Goldbach für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zusammen. Das Geld ging an die Welthungerhilfe. © Wenck

Langwedel – Am Morgen nach dem großen Erdbeben saßen sie in der Klasse, gefühlt auf jedem Handy liefen Videos von der Katastrophe, die so unglaublich dramatische Auswirkungen auf so viele Menschen in der Türkei und in Syrien hatte und hat. Was tut man als junger Mensch, der in Langwedel in die 10. Klasse geht und sich auf seinen Schulabschluss vorbereitet?

In Schockstarre verfallen? Weiter Videos gucken? „Macht etwas“, hat Klassenlehrerin Kristin Holldorf-Schiffner ihrer 10b gesagt. Und die Jugendlichen legten los. Sofort und in Eigenregie ohne Anleitung durch Lehrerinnen und Lehrer.

„Wir haben den Menschen in der Ukraine geholfen, als der Krieg ausbrach. Jetzt wollten wir auch den Menschen in der Türkei und in Syrien helfen“, sagt Adla Jindo. Einige aus der Klasse haben Verwandte und Bekannte im Erdbebengebiet, kennen Menschen, die obdachlos wurden, auf der Straße lebten.

Kuchen könnten sie verkaufen, so die Überlegung. Wenn man eine Woche lang vormittags in den Pausen an die Mitschüler Kuchen verkauft, kann man dann 1 000 Euro zusammenbekommen? Das war nämlich vielleicht so ein bisschen das Ziel. Ein Problem, dass auch gelöst werden musste: Wo kommt den eigentlich der viele Kuchen her, den man verkaufen will?

Die von der 10b sind losgezogen, haben in den anderen zehnten Klassen am Goldbach gefragt, wer helfen könnte und würde. „Ganz viele haben gleich Ja gesagt“, berichtet Rayan Hassan. Den einen Tag hat die Klasse geliefert, den anderen die nächste. „Es haben auch welche aus der Neunten gespendet“, so Kadir Alimanovic. Den Verkauf hat immer die 10b gemacht. Geholfen haben alle, aber Janice Alt, Harin Kilinç, Zilan Toprak, Daniela Beidel und Lia Ksoll waren außer den bereits genannten im Organisationsteam ganz vorn mit dabei.

Es kam der Dienstag, der Mittwoch in der Spendenaktion – und der Erfolg schien so ein bisschen abzuflauen, erinnert sich Harin Kilinç. „Aber am Freitag haben wir auch noch Waffeln gebacken“, sagt sie – und in der Spendenkasse hat es noch einmal richtig geklingelt.

„Wir haben aber auch Spendenboxen aufgestellt. Die Leute haben auch so etwas gegeben“, sagt Kadir Alimanovic. Beim Infotag für die zukünftigen 5. und 6. Klässler stand so eine Box und im Lehrerzimmer. Den Zwischenstand ihrer Sammlung durfte die 10b über die Lautsprecheranlage der Schule täglich ansagen. Als Motivationshilfe für alle. Am Ende kam das große Aus- und Zusammenzählen. „So richtig mit ein bisschen Kribbeln im Bauch“, gibt Kristin Holldorf-Schiffner zu. Am Ende stand die Summe von 1040 Euro. Eine Spende auf die wirklich alle (inklusive Schulleiter Rolf Bartels) stolz sind. Das Geld hat die Welthungerhilfe erhalten. Damit ihre Hilfe auch tatsächlich vor Ort sowohl in der Türkei wie auch in Syrien ankommt. Das war ihnen ganz wichtig, so die 10b.