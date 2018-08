41. Langwedeler Markt – total sportlich und viel Livemusik

Langwedel - Da ist noch was zu machen, die letzten Vorbereitungen laufen. Aber das Programm für den 41. Langwedeler Markt steht – und da ist unter anderem mächtig Musik und Bewegung drin. Und das nicht allein deswegen, weil das Traditionsvergnügen am zweiten Septemberwochenende mit einem Umzug unter dem Motto „Sportliches Langwedel“ eröffnet wird.

Das sportliche Motto für den Umzug am Freitag, 7. September, Start um 17 Uhr in der Straße Alter Schulweg, hat auch ganz entschieden mit dem „Katzenöhrchenlauf“ zu tun. Der geht am Sonnabend, 8. September, ab 10 Uhr und über drei verschieden lange Strecken (1,2 Kilometer, fünf Kilometer und zehn Kilometer). Start und Ziel ist mitten auf dem Langwedeler Markt.

Die Langwedeler Vereinigung der Selbstständigen (VdS) unterstützt den Lauf, dessen Erlöse für den Tierschutz gedacht sind. Darum kostet die Anmeldung auch nur fünf Euro (bis 1. September unter www.eventcats.de). Läufer können beim Markt noch nachmelden. Dann kostet es sieben Euro.

Die Lauforganisatoren erhoffen sich durch den Start beim Langwedeler Markt viele begeisterte Zuschauer – die Selbstständigen eine Belebung des Marktes. Darum gibt es am Sonnabend und Sonntag auch jeweils von 14 bis 18 Uhr das Langwedeler Markt-Sportabzeichen. Dafür arbeitet die VdS mit den örtlichen Sportverein zusammen, die Stationen auf dem Markt anbieten, an denen es Übungen zu absolvieren gilt. Hauptsache dabei: Spaß haben.

Was ist jetzt mit der Musik auf dem Markt?

Da gibt es in diesem Jahr so viel Livemusik wie lange nicht. Event24 baut auf dem Parkplatz vor dem Philips-Sonderpostenmarkt ein richtiges Zelt auf. Hier spielen am Freitagabend gute alte Bekannte: „United Four“. Der Auftritt der Kuhband ist für 21 Uhr avisiert. Zum warm werden gibt es vorher Musik aus der Dose.

Das gilt auch für die Bühne von „Holtebüttel rockt!“ gegenüber von Behrmanns Radhaus/Yvonnes Stylingstudio. Hier gibt es den ganzen Markt über deftige Live-Mucke: am Freitag die „Dead Rock Pilots“, am Sonnabend „Rossi – eine Rockcoverband aus Bremen, am Sonntag Andy Siefkes und Gitarre.

Das ist aber längst nicht alles: Im Event24-Zelt ist am Sonnabend House und Electro von 2Bangers angezeigt. Außerdem auf der neuen Marktbühne (vor „Holab“): am Freitag ab 18.30 Uhr Party mit DJ Dirk Kühl/Musikstation; Der DJ legt am Sonnabend um 15 Uhr und um 19.30 Uhr wieder los.

Zwischendurch treten hier die MTV-Tanzkids sowie die Drums Alive-Kids und Drums Alive Girls vom TSV Daverden auf. Um 19 Uhr kann man hier den traditionellen Jux-Wettkampf VdS gegen Gemeinderat gucken. Am Sonntag spielt ab 11 Uhr die Blaskapelle des TSV Daverden zum Frühschoppen, ab 13 Uhr gibt es „Full House“ live und DJ.

Waldschlößchenbühne: Freitag ab 18.30 Uhr DJ Gerd; Sonnabend ab 18.30 Uhr DJ Gerd.

Was ist mit lecker Essen?

Selbstverständlich gibt es auf dem Markt auch jede Menge Stände mit Speis und Trank. Herauszuheben ist aber das Marktfrühstück vom Buffet Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr im Kaffeehaus Orlamünde. An der Marktbühne (Klenkes) gibt es am Sonnabend ab 12 Uhr Hühnerfrikassee. Im Event24-Zelt serviert die Landschlachterei Gerwinat ab 12 Uhr Erbsensuppe.

Sonntag kann man an der Marktbühne (Klenkes) Schweinshaxen mit Kraut speisen, im Event24-Zelt Spanferkel von Gerwinat, beides ab 12 Uhr.

War das jetzt alles?

War es nicht. An allen drei Markttagen werden im Zelt der Kreissparkasse Langwedel wieder Cocktails serviert. Die VdS Langwedel hat den Bierwagen von Leyla und Josef Uyar übernommen. Hier mitten auf der Marktmeile kann man wie immer in Ruhe schnacken – am Sonntag spielt dann aber das „Wilde Orchester“ live.

Am Sonnabend ist ab 8 Uhr Flohmarkt (Infos im Netz unter www.langwedeler-markt.de/flohmarkt.html)

Am Sonntag wird um 10 Uhr der Marktgottesdienst im Event24-Zelt gefeiert. Ab 11 Uhr präsentiert sich am Sonntag die Feuerwehr Langwedel mit einer Ausstellung und Vorführungen auf dem Platz gegenüber der Sparkasse. Und verkaufsoffener Sonntag ist natürlich auch.

Die Aufzählung hier erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ganze Programm findet man, wenn man noch einen der Markt-Flyer in den Langwedeler Geschäften ergattert. Oder man guckt im Internet unter www.langwedeler-markt.de.

