Langwedeler Markt: Mit den Helden der Kindheit den feiern

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Das sieht nicht nur nach richtig Arbeit aus, da ist auch noch eine Menge zu tun, für das VdS-Dekoteam bis zum Langwedeler Markt. © Wenck

Langwedel – Der Langwedeler Markt? Der ist doch noch einen Monat hin, ein bisschen mehr sogar. Der ist immer am zweiten Septemberwochenende. Noch eine Weile hin? Die Zeit vergeht schneller als mancher denkt, auch in den Ferien. Folglich fangen im Hintergrund die Vorbereitungen für das größte aller Langwedeler Feste langsam an, auf immer höhere Touren zu kommen.

Die Damen des Dekoteams sind schon seit einiger Zeit dabei, an einem neuen Look für den Langwedeler Markt 2023 zu arbeiten. „Es wird ja langsam Zeit“, sagt Gabriele Storjohann-Wilkens. „Das Markttor wird ganz neu“, verrät sie noch.

Auch in diesem Jahr will die Vereinigung der Selbstständigen (VdS) als Dankeschön für die Kunden ordentlich etwas auf die Beine stellen. Wie genau das traditionelle Tor am Eingang zur Großen Straße aussehen wird – das wird noch nicht preisgegeben. Aber das Marktmotto kann und soll getrost unter die Leute: „Helden unserer Kindheit“. Helden aus der Jugend gehen auch noch.

Die Helden, an denen hier abends schon kräftig gearbeitet wird, haben ganz viel mit TV-Serien und Büchern aus den vergangenen Jahrzehnten zu tun. Und zu den Geschäften passen soll es auch. „Silkes Blumeneck“ von Silke Frank bekommt zum Beispiel die Biene Maja und ihren Kumpel, den Grashüpfer Flip.

Also, dieser andere Aufsteller könnte von der Figur her vielleicht Pan Tau sein. Oder doch eher Mister Chaplin? „Charlie Chaplin“, lacht Ute Wehrstedt (Autohaus Korte und Meyer). „Wir haben noch Marilyn Monroe, Pippi Langstrumpf, Avatar...“ Und der Rest wird nicht verraten. Die Leute sollen beim Markt ja auch etwas zu gucken haben und dürfen sich gern überraschen lassen.

Fest steht, dass es in diesem Jahr keinen Fotowettbewerb geben wird – sondern eine Art Schnitzeljagd. Bei der gibt es selbstverständlich etwas zu gewinnen – und nebenbei eine Menge zu entdecken.

Eröffnet wird auch dieser Langwedeler Markt mit einem großen Umzug. Die Marktmeister und ihr Team werden die Schlüsselgewalt ganz traditionell vom Bürgermeister herausfordern, bevor der Markt eröffnet wird.

Eines ist beim Umzug in Langwedel aber ganz neu, andernorts schon lange Gewohnheit: 2023 ist ohne eine Anmeldung keine Teilnahme am Umzug mehr möglich, die entsprechenden Vorschriften und Verordnungen sind in diesem Jahr nun endgültig auch in Langwedel angekommen.

Das entsprechende Formular für die Anmeldung soll in den kommenden Tagen auf der Internetseite der VdS Langwedel beziehungsweise der Seite zum Markt freigeschaltet werden.

Das Gleiche gilt auch für das Programm. Da lässt sich das Dekoteam mit Kirsten Böning, Jana Elfert, Antje Scharge, Nicole Witt, Gabi Storjohann-Wilkens, Ute Wehrstedt, Silke Frank, Karin Mittnacht, Gudrun Lorenzen und Bianca Boss im Moment nicht so ganz viel entlocken. Alle strahlen oder lächeln und sind auf einmal ganz in ihre Arbeit vertieft.

Aber: Selbstverständlich gibt es unter anderem wieder eine Marktbühne. Die braucht man schließlich, um die Veranstaltung vor großem Publikum zu eröffnen. Um den Gastro-Stand der VdS wird sich kümmern: Axel Klenke. Das traditionsreiche Klenkes Gasthaus hat zwar seit Ende des vergangenen Jahres geschlossen. Aber Klenke hat ja noch eine selbst auferlegte Mission zu erfüllen: Bei so vielen Märkten im Team dabei sein, dass hinten eine „0“ steht. Es dürfte dann in diesem Jahr sein 40. Langwedeler Markt sein.