Langwedeler Leseherbst und Leckereien locken

Langwedel - „Wir wollten so was schon immer machen“, erklärte Bürgermeister Brandt. „Und wir sind froh, das Axel Klenke mit dabei ist. Wir als Gemeindeverwaltung können allein so ein Programm nicht machen.“ Die Langwedeler Kulturtage sind in diesem Jahr erst fast am Ende des Jahres und kommen dazu als „Langwedeler Leseherbst“ daher.

Drei Lesungen wird man im November dem geneigten Publikum anbieten. Zwei im Rathaus, eine in Klenkes Gasthaus und Restaurant. Der Tradition der Kulturtage folgend haben sich Organisatoren Bürgermeister Andreas Brandt, Ordnungsamtsleiter Frank-Peter Adam und Gleichstellungsbeauftragte Karin Sievers um Bestseller-Autoren aus der Region und mit Bezug zur Region bemüht.

Andreas Winkelmann wird so am 11. November aus seinem Thriller „Das Haus der Mädchen lesen“. Der Mann ist nicht nur ein erfolgreicher Thrillerautor, er gestaltet seine Lesungen in der Regel auch auf eine ganz eigene absolut unterhaltsame Weise. Wem das noch nicht reicht: Gert Alsleben und Melanie Czepp werden den Abend musikalisch begleiten.

Am 16. November kommt Joël Tan mit ihrem historischen Roman „Die Blütentöchter“ ins Langwedeler Rathaus. Tan lebt zwar mittlerweile im Großraum Hamburg, ist aber unter anderem in Etelsen aufgewachsen. Nicht von ungefähr spielt darum ihr „Im Schatten der Purpurbuche“ in der hiesigen Region mit Schauplätzen unter anderem in Daverden, Etelsen und Cluvenhagen.

Musik kommt an dem Abend mit Joël Tan von Lisa und Lena Folkers. Am 11. und 16. November unterstützt die Buchhandlung Rohrberg die Abende mit Büchertischen. Klenkes Gasthaus und Restaurant bietet im Foyer Snacks an. Die Lesungen beginnen um 19 Uhr.

Am 18. November liest Petra Mattfeldt alias Ellin Carsta in Klenkes Gasthaus und Restaurant. Der Eingeweihte und Fans wissen: Unter dem Namen Ellin Carsta schreibt die Daverdener Erfolgsautorin historischen Romane, zuletzt die ursprünglich mal auf drei Folgen angelegte Hansen-Saga, die Geschichte einer (fiktionalen) Hamburger Kaufmannsdynastie. Folglich wird Mattfeldt am 18. November auch aus „Die ferne Hoffnung“ und „Eine neue Zeit“ lesen, den ersten beiden Bänden der Hansen-Saga.

In der Tradition seiner Krimi-Dinner bietet Gastwirt Axel Klenke vor der Lesung ab 18 Uhr „Hanseatische Genüsse“ an. Für 25 Euro pro Genießer gibt es dann ein Menü aus Krabbencremesuppe, Labskaus und Pannfisch, und roter Grütze. (Anmeldung unter 04232 / 265 erbeten). Eigentlich sollte es ja eine Überraschung sein, aber wir plaudern das hier einfach aus. Wer an den hanseatischen Genüssen teilnimmt, der bekommt noch ein Buch von Petra Mattfeldt dazu, auf Wunsch selbstverständlich auch mit Widmung.

Die eigentliche Lesung beginnt um 19.30 Uhr, musikalisch begleitet wieder von Lena und Lisa Folkers. Hier wie auch bei den Lesungen im Rathaus ist der Eintritt frei, wie man es von den Langwedeler Kulturtagen gewohnt ist.

2001 gab es die Langwedeler Kulturtage das erste Mal. Maßgeblich initiiert und organisiert vom damaligen Bauamtsleiter Frank Bethge. Kunstausstellung, Musik, Lesungen sollte es in den folgenden Jahren geben – bis hin zu einem Straßenfestival. Zu den Anfangszeiten der Veranstaltung lag das Kulturleben im Flecken eher brach.

Mit den Kulturtagen wollte man Künstlern aus der Region die Gelegenheit geben, sich einem breiten Publikum präsentieren zu können. Den Langwedelern und ihren Gästen wurde so recht kompakt und so gut wie immer ihr kostenloses Frühjahrspaket in Sachen Kultur geboten. „Kultur für alle“ war dabei auch immer das Credo.

„In den vergangenen Jahren hat sich in Sachen Kultur im Flecken Langwedel aber mächtig was geändert, hat sich viel getan“, so Bürgermeister Andreas Brandt. Gemeint ist damit der Langwedeler Kulturverein, der mit der Sanierung des Häuslingshauses wie Phönix aus der Asche stieg

In Daverden wächst, blüht und gedeiht der Verein für Kultur und Geschichte Daverden. Hier bekommt man es hin, trotz der aktuell noch laufenden Sanierung der alten Daverdener Schule noch diverse Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.

Beide Vereine waren und sind in diesem Jahr so sehr mit eigenen Veranstaltungen eingespannt, dass sie sich nicht an den Kulturtagen beteiligen konnten. Das soll sich in Zukunft wieder ändern. Die Organisation der Kulturtage werde sich ändern und auch ändern müssen – weil eine knapp besetzte Verwaltung so eine Veranstaltung eben einfach nicht allein stemmen könne.

Die Kulturtage würden Bestand haben, nur eben wohl in einer andern Form, weiter mit finanzieller Beteiligung der Gemeinde. „Mittelkürzungen wird es nicht geben“, versicherte Brandt. J jw