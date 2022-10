Langwedeler Kulturverein startet Kinderprogramm mit Premiere

Von: Lisa Duncan

Gutmütiger Gnom oder Klabautermann: Ekke Neckepen alias Christoph Bendikowski liefert mit dem Stück „...auf hoher See“ den Auftakt zur Kinderkulturreihe im Rathaus Langwedel. © Kulturverein

Langwedel – Bald startet die Kinderkulturreihe im Bürgersaal des Rathauses zu Langwedel in die neue Saison – und zwar nach zwischenzeitlicher Verlagerung ins Digitale „wieder live und sehr lebendig“, schreibt der Langwedeler Kulturverein in einer Pressemitteilung. Den Anfang macht am 13. November um 15 Uhr das Ekke-Neckepen-Theater mit dem Stück „…auf hoher See“.

Der Name Ekke Neckepen geht zurück auf eine Sagengestalt. Mal ist er ein gutmütiger Gnom, der den Menschen hilft, ein anderes Mal eine Art Klabautermann. Heute ist Ekke Neckepen ein professionelles Tournee-Theater unter der Leitung von Christoph Bendikowski (Schauspieler und Puppenspieler). Sein Anliegen ist es, „Figurentheater als zeitgemäßes Medium in bildnerischer und darstellender Hinsicht zu präsentieren“. Bendikowski ist von Anfang an bei der Kinderkulturreihe dabei und habe wesentlich zu deren Erfolg beigetragen, ebenso wie die Lokale AG des Landkreises Verden.

Während der Coronazeit entstand das angebotene Stück, das in Langwedel Premiere feiert. „Man kann also sehr gespannt sein“, betont der Langwedeler Kulturverein. Und darum geht es: „Opa hat Geburtstag. Sein Enkel Peter besucht ihn vollgepackt mit Geschenken, um ihm zu gratulieren. Aber wie jedes Jahr versteckt sich Opa auf seinem Schiff und will nicht gestört werden. Alle machen sich inzwischen Sorgen, ob er nicht langsam anfängt zu spinnen“, schildert der Kulturverein. „Aber dann erzählt Opa eine Geschichte: Als er noch ein kleiner Schiffsjunge war, fährt er über alle sieben Weltmeere und freut sich zum ersten Mal, seinen Geburtstag auf hoher See feiern zu dürfen. Doch die Geburtstagsplanungen geraten gehörig durcheinander, als er mit dem Schiff in einen Sturm gerät, Schiffbruch erleidet und allein im Meer treibt. Als die Geburtstagsnacht hereinbricht, wird er auf wundersame Weise gerettet ...“

Weiter geht es am 4. Dezember mit Bettina Göschl, die mit Gitarrenbegleitung das Stück „Paffi, der kleine Feuerdrache“ aufführt. Die Geschichte: Paffi, der kleine Feuerdrache, ist schon ziemlich groß. Nur das Feuerspeien muss er noch tüchtig üben. Eines Nachts verschwindet ein Drachenei. Paffi macht sich auf die Suche …

„Die Autorin und Liedermacherin Bettina Göschl entführt ihr Publikum in das Land der Feuerdrachen. In der Geschichte kann mitgemacht, gestampft und geklatscht werden. Feurige Lieder wechseln sich ab mit einer spannenden Drachengeschichte“, verspricht der Kulturverein.

Das neue Jahr beginnt mit Eva Spilkers Figurentheater. „Oh Schreck, Tim ist weg“ heißt es am 8. Januar. „In einer Rüstung ist er sicher“, denkt sich das kleine Gespenst Tim. Sicher vor einem frechen Bruder, einer petzenden Schwester, einem strengen Opa und dem nächtlichen Spuken. Die Rüstung ist eine harte Schutzschale, mit der es in die Welt hinausziehen kann. Eines Tages jedoch trifft Tim im Wald auf eine kleine Hexe. Nun muss er Stück für Stück von seiner Rüstung ablegen, damit er ihr Freund werden kann.

„Die dumme Augustine“ betritt am 5. Februar in Gestalt von Schauspielerin und Regisseurin Claudia Spörri die Bühne im Rathaussaal. „Die Zirkuskapelle spielt einen Tusch. Nebenan in ihrem Zirkuswagen sitzt die dumme Augustine müde vor ihrem Wäscheberg und hört die Zuschauer lachen und klatschen. Sie träumt davon, auch einmal im Zirkus aufzutreten, wie ihr Mann, der dumme August. Stattdessen zaubert sie das Mittagessen auf die Teller der ganzen Familie und erledigt den Abwasch im Handstand“, heißt es in der Pressemitteilung des Kulturvereins. Eines Tages kann der dumme August wegen Zahnschmerzen nicht auftreten. Der Zirkusdirektor ist verzweifelt – da hat die dumme Augustine die rettende Idee.

„Maulwurf Grabowski“ kämpft schließlich gemeinsam mit seinem Erzähler Peter Wachter am 5. März um seine bescheidene Behausung. „Maulwurf Grabowski lebte auf einer großen, bunten Wiese am Stadtrand. Eigentlich war es gar nicht seine Wiese, aber er fand es sehr behaglich und geruhsam. Bis eines Tages der Bagger seine heimelige Kellerwohnung unter der grünen Wiese zerstörte.“ Mit diesem modernen Märchen aus der Feder von Luis Murschetz endet der Reigen der Kinderkulturreihe – zumindest für diese Saison.

Karten kosten fünf Euro pro Person, die Familienkarte (drei Personen) ist für je 12,50 Euro zu haben. Erhältlich sind sie an der Veranstaltungskasse ab 14.30 Uhr, auf Vorbestellung beim Kulturverein Langwedel unter Telefon 04232/1590 oder online bei Eventim. Anmeldungen sind erwünscht. Erwachsene Besucher werden gebeten, die gültigen Covid-Regeln zu beachten. ldu