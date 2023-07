Langwedel: Zum Neustart kulinarische Konzerte

Von: Jens-Peter Wenck

Helmut Zierl sollte in Coronazeiten nach Langwedel kommen, das klappte nicht. Jetzt soll es am 1. Oktober soweit sein. © PS

Langwedel / Etelsen – Da ist er wieder nach der langen Coronapause und etlichen Veranstaltungsabsagen, der Kulturverein Lauenhof aus Langwedel und meldet sich mit einem Programm für die kommenden Monate aus Konzerten, Kabarett und Lesung zurück.

Den Anfang macht Skupa aus Bremen. Birgit Hoffmann (Geige) und Hendrik Jörg (akustische Gitarre) kommen als Duo in den Etelser „Klönschnack“, mit dem sich der Kulturverein nach Bekunden von Martin Daum für „ein außergewöhnliches musikalisches und kulinarisches Erlebnis“ am Freitag, 21. Juli, zusammengetan hat.

Das Duo Skupa bringt demnach „Musik aus dem osteuropäischen Raum, stilorientiert und doch frei interpretiert durch die Einflüsse der beiden unterschiedlichen musikalischen Persönlichkeiten“ mit. „So entstehen mitreißende Arrangements im Spannungsfeld von Balkan, Jazz, Flamenco-Musik und freien Improvisationen auf hohem musikalischen Niveau. Energiegeladene Rhythmik variiert mit getragenen und seelenvollen Passagen, warmen Tönen folgen schräge Sounds“, heißt es in der Ankündigung für diesen Abend, dessen musikalischer Teil mit der Kennung „Balkan Flamenco Fusion“ versehen ist. Die Küche des „Klönschnack“ stellt für den Abend ein Menü zusammen.

Mit dem gleichen Konzept ist für den 8. September ein Konzert mit Yuly Allende in Planung. „Die chilenische Sängerin interpretiert nicht nur lateinamerikanische Volksballaden, die sie seit ihrer Kindheit kennt, und Boleros, bei denen man die Farbe und Melodie ihrer Stimme zu schätzen lernt, sondern auch ein abwechslungsreiches Repertoire aus mexikanischen Rancheras und Huapangos. Weiter geht es mit karibischen und fröhlichen Rhythmen wie Cha Cha, Salsa, Cumbia und Merengue“, wird dieses Konzert beworben.

Als Duo Skupa kommen Birgit Hoffmann und Hendrik Jörg nach Etelsen. © Daniel Klinger

Beide Veranstaltungen mit Menü im „Klönschnack“ beginnen um 18 Uhr und kosten 59 Euro pro Person. Anmeldungen sind ab sofort unter der Telefonnummer 0171 / 4395915 beim „Klönschnack“ möglich.

Am 23. September hat der Kulturverein Lauenhof den Comedian Lars Redlich im Langwedeler Rathaus zu Gast.

Am 1. Oktober soll nun die Lesung „Follow the Sun – Der Sommer meines Lebens“ mit Schauspieler Helmut sein – ebenfalls im Bürgersaal des Langwedeler Rathauses, der dann auch am 19. November für einen Kabarettabend mit Holger Paetz gebucht ist. Am 13. Januar im kommenden Jahr soll dann Lucy van Kuhl in Langwedel auftreten.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen des Kulturvereins Lauenhof finden sich unter www.langwedel-regional.de auch im Internet. Hier kann man sich außerdem verbindlich für die Veranstaltungen im Rathaus Langwedel anmelden. Karten für den Abend mit Helmut Zierl und Holger Paetz bekommt man in der Langwedeler Buchhandlung Rohrberg schon jetzt zum Preis von 25 Euro das Stück, an der Abendkasse würden 28 Euro fällig. jpw