Langwedel: Unfall nahe A27-Auffahrt Goldbach mit glimpflichem Ausgang

Von: Christian Walter

Ein Audi ist am Mittwoch nördlich der A27 mit einem Sattelzug kollidiert. Zeitweise war aus Langwedel kommend die Auffahrt auf die Autobahn in Richtung Bremen nicht möglich. © Christian Walter

Ein Unfall zwischen einem Audi und einem Sattelzug am Mittwochnachmittag nahe der A27-Anschlussstelle Goldbach forderte keine Verletzten. Dennoch war die Zahl der Einsatzkräfte groß. Auch ein Rettungshubschrauber landete, wurde aber nicht benötigt.

Es sah erst einmal ernster aus, als es am Ende war, und hörte sich vor allem auch so an: Nachdem die ersten Martinshörner am Mittwochnachmittag um kurz nach 15 Uhr rund um die Grasdorfer Straße im Bereich der A27-Anschlussstelle Goldbach-Nord zu vernehmen waren, kamen wenig später die Sirenen zur Alarmierung der Feuerwehr hinzu, und schließlich dröhnte noch der Rotor des Rettungshubschraubers Christoph 6 durch die Luft.

Der Rettungshubschrauber Christoph 6 landete vorsorglich an der Unfallstelle. Die Hilfe seiner Besatzung wurde letztlich aber nicht benötigt. © Christian Walter

Bei einem Unfall zwischen einem Audi und einem Sattelzug war laut Auskunft der Einsatzkräfte vor Ort letztlich aber niemand verletzt worden. Der Audi war der Polizei am Unfallort zufolge bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Richtung der Brücke über die Autobahn 27 in den Gegenverkehr geraten und dort dem entgegenkommenden Sattelschlepper in die Seite gefahren. Der Pkw wurde schwer beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und wurde schließlich abgeschleppt. Beschädigungen musste auch der Fahrer des Sattelzuges an seinem Fahrzeug hinnehmen.

Wegen des Einsatzes von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst war die Grasdorfer Straße zwischenzeitlich gesperrt. © Christian Walter

Die Grasdorfer Straße wurde während des Einsatzes in beide Richtungen voll gesperrt, sodass zwischenzeitlich aus Richtung Langwedel kommend eine Auffahrt auf die A27 in Richtung Bremen nicht auf der Direktverbindung möglich war. Viele Fahrerinnen und Fahrer nutzten daher, wie an den auswärtigen Kennzeichen abzulesen war, die Route durch Langwedelermoor über die Straßen an der Autobahn, Moorstraße und Am Dreieck, um die Unfallstelle zu umfahren.

Der Audi war bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in den Gegenverkehr geraten und schwer beschädigt worden. © Christian Walter

Der Rettungshelikopter Christoph 6 wurde letztlich nicht benötigt, er war nur vorsorglich nach der Alarmierung der Rettungskräfte auf einem Feld nahe der Unfallstelle gelandet, weil er zum Zeitpunkt der Kollision ohnehin wegen eines anderen EInsatzes in der Nähe gewesen sei, so die Auskunft der Polizei vor Ort. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr reinigten im Anschluss an das Abschleppen des verunglückten Audi die Fahrbahn und gaben sie wieder frei.

