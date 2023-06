Süße Wesen, Löwen und Faultiere in Langwedel

Von: Jens-Peter Wenck

Die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 2023 der Oberschule Langwedel. © Wenck

Langwedel – „Ihr habt um eure Abschlüsse gekämpft wie die Löwen“, sagte Derik Eicke. Der Konrektor der Oberschule Langwedel blickte ins weite Rechteck der Goldbachhalle. Zustimmendes Nicken auf den sehr gut besetzten Stühlen und auf der Tribüne. „Andere haben für ihren Abschluss einen Sprint eingelegt wie die Geparden.“ Wieder Nicken. „Und manche haben einfach im Baum gehangen wie die Faultiere.“

Es folgte fröhliches Gelächter, auch weil eine weitere Erkenntnis des stellvertretenden Schulleiters galt: „Geschafft ist geschafft.“

Mal ohne jede Frotzelei: Der Langwedeler Abschlussjahrgang 2023 kann sich wirklich sehen lassen. 15 Hauptschulabschlüsse nach Klasse 9, 12 weitere nach Klasse 10, 23 einfache und 34 erweitere Realschulabschlüsse sind zu vermelden. „Damit habt ihr uns wirklich beeindruckt“, so Derick Eicke, der kurzfristig den erkrankten Schulleiter Rolf Bartels vertreten musste.

Bartels verpasste, zu seinem größten Bedauern, wie sein Vertreter berichtete, trotz einiger ernster Momente eine launige und humorvolle Entlassfeier. Was seien da doch für kleine interessierte süße Wesen in der 5. Klasse in die Oberschule gekommen, erinnerte sich Eicke. „Ab Klasse 8 änderte sich das. Da wurden sie ein bisschen launisch“, meinte der Konrektor, während hinter ihm an der Hallenwand in großen Lettern das Wort „Pubertät“ auftauchte. „Alle sind wunderbare Menschen geworden. Ihr werdet auf jeden Fall Spuren hinterlassen, ihr werdet diese Welt ein bisschen bunter machen“, war sich Eicke sicher und hatte noch eine nachdrückliche Empfehlung: „Lasst euch von niemanden sagen: Das könnt ihr nicht. Ihr könnt das.“

Berechtigten Applaus gab es bei der Entlassfeier nun wirklich reichlich. © Wenck

Andreas Brandt sprach an diesem Freitagvormittag seine Grußworte als Bürgermeister – und war auch als Vater in der Halle. Er ließ den Jahrgang wissen: „Eure Chaostage waren prägend und unüberhörbar. Da freuen sich noch viele andere Leute außer euch, dass ihr die Schule verlasst.“ Spaß beiseite: Der Jahrgang 2023 hatte in seiner Laufbahn einige Prüfungen außer der Reihe zu bestehen. Da war die Dauerbaustelle Oberschule, deren Fertigstellung zwei Jahre länger dauerte als geplant. Dann die totale Schulschließung während der Coronapandemie und das sogenannte Homeschooling. Nun, ohne die Pandemie wäre die Digitalisierung von Schule nicht so schnell gelungen, so der Bürgermeister. Wenn die jungen Leute bei ihrer Berufswahl, bei der Arbeitsaufnahme im Flecken Langwedel blieben: „Dann würde ich mich sehr freuen.“

Die Vorsitzende des Elternrates, Katrin Lindhorst, konnte nicht persönlich vor Ort sein, hatte aber ein Video angefertigt, an dessen Ende der Rat zu vernehmen war: „Genießt die Gegenwart, dann habt ihr in der Zukunft eine wundervolle Vergangenheit.“

Zwischen den Redebeiträgen hoben die Musikbeiträge von Bandklasse und Band-AG die Veranstaltung auf der Unterhaltungsskala noch ein Stückchen weiter nach oben – teilweise mit ein bisschen Abschiedsschmerz verbunden. Die Bandklasse wird im kommenden Schuljahr komplett neu zusammengestellt, die Band-AG verliert Mitglieder, die nun die Schule verlassen. Die AG Darstellendes Spiel von Cora Hirsch sorgte mit einer Witz- und Sprücheparade für leises Schmunzeln genauso wie für fröhliches Gekicher. Das lösten auch Adla Jindo und Ineke Zessin gern und oft aus, die überaus gekonnt und locker als Moderatorinnen durch den Vormittag führten.

Der letzte Tanz – zumindest an diesem Vormittag in der Goldbachhalle. © Wenck

Eine Kapuzengang mit Hoodies und Mikrofonen entpuppte sich als die Klassenlehrer des Abschlussjahrgangs. Wer sich bei dem Stück „Sie sind weg“ an gewisse Fantastische Vier erinnert fühlte, lag da sicher nicht ganz falsch.

Als dann die Lehrerband „Der letzte Tanz“ spielte, sich die Paare in der Halle drehten, war klar: Die Zeugnisse sind ausgegeben, jetzt ist gleich Schluss. So war es dann auch. Fast. Am Abend wurde noch kräftig im Waldschlößchen gefeiert.