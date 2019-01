Serie Pastor Büttners Aufzeichnungen 1834 bis 1869 (Teil 1) Die ersten Jahre

Über Jahrhunderte konnten Schiffe auf Flüssen nur durch enormen Körpereinsatz bewegt werden, wie hier noch in den 1930er Jahren in den Niederlanden. Nachdem diese Arbeit auf der Weser schon gut 100 Jahre zuvor Pferdegespanne übernommen hatten, waren etliche Langwedeler erwerbslos geworden.

Langwedel – Von Harald Gerken. Die bereits teilweise veröffentlichte Geschichte aus der Vor- und ersten Nachkriegszeit im Kirchspiel Daverden („Aus dem Tagebuch der Tomma Krull“ , erschienen 2015) verdanken wir den akribischen Aufzeichnungen der Pastorentochter Tomma Krull.

100 Jahre zuvor entstanden ebenfalls bereits Aufzeichnungen über Ereignisse im Kirchspiel. Pastor August Wilhelm Büttner, von 1834 bis 1870 im Pfarrhaus Daverden, bekam in seinem zweiten Amtsjahr die Erkenntnis, alles Bemerkenswerte für die Nachwelt festzuhalten.

Als er am 1. Oktober 1835 mit seinen Aufzeichnungen begann, musste er sich zunächst an einiges zurückerinnern; denn er war ja bereits seit dem 4. April 1834 in seinem Amt als Seelsorger für das Kirchspiel. So lautet auch der erste Satz seiner Niederschriften: „Die Frage, ob geschichtliche Nachrichten über eine Gemeinde den künftigen Predigern, wie auch vielen Mitgliedern derselben einst nützlich und wichtig sein können, ist gewiss zu bejahen….“ Er wolle es nun der Zeitfolge nach darbieten. Das hat er dann auch hinreichend gemacht, und es lohnt sich, seinen Aufzeichnungen zu folgen.

Auf seinem Weg von Harsefeld, seiner vorausgegangenen Pfarrstelle, wurde er von 18 zweispännigen Wagen begleitet, während er selber in einer vierspännigen Reisekutsche in Daverden ankam.

Spannend an Büttners Einleitung ist, was er über die Bevölkerung Langwedels sagt: „Langwedel, früher der halbe Theil der Gemeinde, war einst wohlhabender, jetzt aber ist es sehr verarmt; der letzte Krieg, und später der Verlust des Schiffs-Linienzuges, des Frachtfahrens, des Wegezolls, des Aufhörens der Heringsfischerei (womit mehrere Menschen in Langwedel Brot verdienten) und überhaupt die jetzige Zeit, in der weniger Gelegenheit zum Erwerb ist, haben den Ort ärmer werden lassen. Ich habe hier neben einigen wohlhabenden Familien viel Arme gefunden, und es werden gegenwärtig wenigstens 60 Kinder aus den Armenblockgeldern hinsichtlich des Schulgeldes freigehalten“.

Am 1. April 1834, drei Tage vor Büttners Amtsantritt waren die „Moorcolonien Giersdorf und Schanzendorf vom Kirchspiel Ahausen getrennt und dem hiesigen Kirchspiel einverleibt worden, nachdem Grasdorf und Allerdorf bereits einige Jahre zuvor Daverden zugeschlagen worden waren“. Die Pfarre Ahausen verlangte jährlich 20 Reichsthaler als Entschädigung für den dadurch entstanden Verlust an Einkünften.

Büttners erste größere Amtshandlung war die Feier des Lobetages am 26. Juli 1834. Dieser Tag zur Erinnerung an Anna, die Mutter Marias, wurde bis 1603 nur als Annentag im Kirchenleben gefeiert.

Fast vier Jahrhunderte lang wurde nun in der Daverdener Kirche der Lobetag zelebriert. Eigentlich hätte er „Gelobetag“ heißen müssen; denn man wollte Gottesfurcht geloben, nachdem der Ort Langwedel 1603 von einer gewaltigen Katastrophe heimgesucht worden war.

Am 24. und 25. Juli 1603 waren über Langwedel zwei Tage lang unaufhörlich heftige Gewitter heruntergegangen und 19 Wohnhäuser mit 18 Nebengebäuden (meist Scheunen) bis auf die Erde niedergebrannt. Die Langwedeler Bevölkerung hatte seit Menschengedenken eine derartige Heimsuchung noch nicht erlebt. Mündliche Überlieferungen reichten zu jener Zeit weit zurück, da man abends Zeit hatte, alte Geschehnisse weiterzugeben.

Als nach zwei Tagen die heftigen Gewitter aufgehört hatten, es aber immer noch tagelang Starkregen gab, war man sich einig, dass man auf das „Gottesgericht“ reagieren und ein Art Generalbuße vornehmen müsse. So entstand der Lobetag. Der Gedenktag wurde zu einer festen Einrichtung, und alljährlich kam es am 26. Juli, dem eigentlichen Annentag, zu einem besonderen Gottesdienst, zu dem außer den Einwohnern von Langwedel und Daverden auch die Bevölkerung aus Eissel, Holtebüttel und Völkersen eingeladen wurde, obwohl die drei letztgenannten Ortschaften zur Verdener Domgemeinde gehörten. Der Lobetag war dann ein großer Feiertag, an dem Bibeltreue gelobt wurde und nicht gearbeitet werden durfte.