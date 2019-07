Langwedel hat sein Gesicht sehr verändert

Die Ausstellung über den Wandel des alten Fleckens Langwedel ist noch morgen und am Wochenende zu sehen. Das Foto zeigt (von links) Sigrid Ernst, Bijanka Müller, Joachim Gätje und Wolfgang Ernst. Foto: hustedt

Langwedel – „Veränderungen in Langwedel – von Gestern auf Heute“ heißt eine sehenswerte Ausstellung im Häuslingshaus, die am Sonntag eröffnet wurde. Sie zeigt eine Auswahl früherer, ortsprägender Gebäude an der Großen Straße, am Herrenkamp und an der Langwedeler Bahnhofstraße und was daraus geworden ist.

„Die Ausstellung will keine Nostalgie schüren, aber einen Blick öffnen, welche Möglichkeiten aktiv gestaltet werden sollten oder hätten gestaltet werden sollen“, erläuterte Dr. Wolfgang Ernst vom Langwedeler Kulturverein bei der Eröffnung, der etwa 50 interessierte Bürger beiwohnten. Größtenteils waren es die Älteren, die den alten Flecken noch kannten, doch sie hatten auch Kinder und Enkelkinder mitgebracht.

Ernst betonte, dass Langwedel seit jeher durch Handel, Gewerbe und Landwirtschaft geprägt war. Die Bevölkerung lebte bis in die jüngere Zeit in Häusern, in denen die Wohnstatt und soweit betrieben, auch Handel und Gewerbe meist integrale Bestandteile waren. „Soweit man sich an die alte Bausubstanz der Ortskerne Große Straße und Herrenkamp erinnert, kann man sich ein nicht gleichförmiges, aber im Großen und Ganzen stimmiges Ortsbild denken mit typischen Bauformen und Materialien dieser Region“, sagte Ernst.

In ganz alter Zeit gruppierten sich die Häuser der Großen Straße, Teil einer Reichsstraße von Bremen nach Celle, längs dieser Straße – von der Mühle bis zur Bahnhofstraße. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wurde der Herrenkamp besiedelt, auch der ein „Straßendorf“, so dass der Begriff „Ortskern“ in diesem Zusammenhang etwas irreführend ist.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich manches. Bahnangestellte siedelten sich in Langwedel an und vermutlich zu dieser Zeit auch zusätzlich Postangestellte. Neben der überlieferten Sozialstruktur aus Bürgern, Händlern und niederbäuerlicher Schicht kamen verstärkt Angestellte und Beamte hinzu, in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts schließlich die Arbeiterschaft der Firmen Bracksiek & Brüggemann beziehungsweise August Reiners und Mack-Druck nach dem Zweiten Weltkrieg.

Das Bild der alten Ortskerne „Große Straße“ und „Herrenkamp“ scheint aber nach Angaben von Ernst seinerzeit durch die sozialen „Ergänzungen“ substanziell noch wiedererkennbar gewesen zu sein, trotz Veränderungen. Selbst die große Anzahl von Flüchtlingen und Zugezogenen aus Bremen blieb zunächst ohne gravierende Folgen, da sie außerhalb der alten Ortskerne wohnten. Die gestiegenen Einwohnerzahlen führten jedoch zu Straßenbaumaßnahmen.

Der Bevölkerungszuwachs stellte aber auch ein Kundenpotenzial für Waren aller Art dar. Oft auf Kosten des Kleinhandels gab es in Langwedel große Märkte, die von einem Ort zum anderen zogen.

„Diese Ausstellung will dennoch kein Plädoyer sein, den Zustand der alten Ortskerne zu restaurieren oder ihnen nachzutrauern“, resümierte Wolfgang Ernst. Aber es scheine, dass in den Ortskernen vieles lange ohne entschiedenen Widerstand laufen gelassen worden sei, wo ansprechendere Architekturkonzepte für die „Schaufenster“ Langwedels hätten durchgesetzt werden sollen oder müssen – „bis in die heutigen Tage“.

Ein Rundgang entlang der alten Fotos machte deutlich, wie viele alte Bäume die Große Straße säumten, während es heute eine kahle Ortsdurchfahrt ist. Auch die Zeugnisse des Langwedeler Kneipenlebens werden dem Betrachter deutlich vor Augen geführt. Anstelle des Gasthauses „Zum Goldbach“ wurde das Gebäude der Kreissparkasse errichtet. Der „Gasthof zur Börse“ der Familie Beusse verschwand, auch der Gasthof „Zum Alten Krug“ (Rappen Prüser), wo später das Kaufhaus Oppermann seinen Sitz hatte. Schließlich stellte auch das Gasthaus „Zum Lindehof“ seinen Betrieb ein, wo später die Langwedeler Feuerwehr gegründet wurde und heute die Firma Güttner Geschäftsräume hat.

Besonders ins Auge sticht der Wandel am Ende der Großen Straße gegenüber vom Rathaus. Dort, wo einst der Bauernhof von „Kracken Dirk“, auch Seekenhof genannt, war, ist in den vergangenen Jahren ein modernes, städtisch anmutendes Geschäftszentrum mit Filialen von Aldi, Edeka und Rossmann entstanden. Zusätzlich wurde die frühere Grünflläche noch mit großen Parkplätzen versiegelt.

„Sind nicht auch heute, trotz Raumbedürfnisse der Märkte, Architekturen möglich, die Handel und preiswertes Wohnen verbinden?“ Eine in der Ausstellung zu findende kommentierende Anmerkung zu dem heutigen Erscheinungsbild und zugleich der Hinweis, dass zumindest in großen Städten mit Wohnungsnot immer häufiger Wohnraum über Läden über Flachdächern geschaffen wird.

Traditionelles Handwerk wie die Klempnerei Behnken wich ebenfalls neuen Errungenschaften. Ein Kebabhaus hat dort heute seinen Platz. Und anstelle des Beckeerschen Ackerbürgerhauses gibt es einen Getränkemarkt und eine Spielhalle. Unverändert erhalten blieb das Gebäude der Firma Wilkens. Die Tage der alten Zigarrenfabrik und Druckerei als ortsbildprägendes Gebäudeensemble und wesentlicher Teil der Langwedeler Sozialgeschichte scheinen jedoch gezählt zu sein. Am Herrenkamp mit den neuen Wohnblöcken sieht es kaum besser aus.

Wer sich diese spannende Historienschau über die Entwicklung des alten Fleckens Langwedel im Häuslingshaus anschauen möchte, hat dazu noch am morgigen Mittwoch und am kommenden Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, Gelegenheit. Begleitet wird die Ausstellung durch einen Film von Kurt Thies aus den 1960er und 1970er Jahren. hu