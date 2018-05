„Sehr bunter“ Ferienspaß

Langwedel - Der Flecken Langwedel hat in Zusammenarbeit mit vielen örtlichen Vereinen und Organisationen für die Schülerinnen und Schüler in der Gemeinde ein „sehr buntes und abwechslungsreiches Ferienspaßprogramm“ für die Sommerferien zusammengestellt. „Mit insgesamt 48 interessanten Veranstaltungen, die teilweise auch aufeinander aufbauen, kann sich das Angebot wahrlich sehen lassen“, sagt Hauptorganisatorin Karin Sievers, die bei der Gemeindeverwaltung vor allem als Gleichstellungsbeauftragte tätig ist. Seitens des Fleckens Langwedel spricht sie allen Beteiligten „ein großes Dankeschön“ aus.

Worauf sich die Kinder und Jugendlichen in den großen Ferien im Einzelnen freuen können, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. Natürlich werden die allermeisten bewährten Angebote erneut im Programm zu finden sein, aber auch die eine oder andere „Überraschung“ wird „alten Spaßhasen“ beim Durchforsten ins Auge stechen.

Die Programmhefte mit den Veranstaltungsangeboten und Anmeldebögen werden nach Angaben von Sievers in diesen Tagen in den Schulen im Flecken verteilt. Für Schülerinnen und Schüler, die eine Schule außerhalb der Gemeinde besuchen, liegen die Broschüren im Rathaus aus. Informationen zum Ferienspaß 2018 können ab Sonnabend, 5. Mai, im Internet unter www.Langwedel.de in der Rubrik „Jugend“ abgerufen werden.

Schon demnächst können Heranwachsende im Flecken also in den Angeboten kräftig stöbern. Karin Sievers erläutert in ihrer Pressemitteilung auch, was beim Griff zum Ferienspaßprogramm zu beachten ist:

Maximal fünf Ferienspaß-Aktionen darf sich jeder Einzelne aussuchen, der Anmeldebogen muss vollständig und deutlich lesbar ausgefüllt werden und mit Unterschrift der Eltern an den Flecken Langwedel übersandt oder im Rathaus abgegeben werden.

Letzter Termin für die Anmeldung ist, wie Sievers weiter mitteilt, Donnerstag, 25. Mai. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Vor Ferienbeginn werden die Teilnehmerlisten an alle Veranstalter übersandt und die Schülerinnen und Schüler erhalten die Einladungen zu den Veranstaltungen, an denen sie teilnehmen dürfen.

