Alten Mack-Lieferwagen entdeckt – und Protesthappening inszeniert

Die vergangenen 25 Jahre sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, am alten Opel Blitz, der mal für die Firma Mack fuhr. Rolf Göbbert nutzte den Scheunenfund für eine Protestaktion.

Langwedel - Rolf Göbbert hat überhaupt keine Ahnung davon, wie man alte Autos restauriert, das gibt er selber zu. Aber den alten Opel Blitz, einen Scheunenfund aus Nindorf, musste er unbedingt haben. Weil der Lieferwagen laut Aufdruck auf der Plane für Mack Druck gefahren ist, die Firma aus Langwedel laut Papieren auch der letzte Eigentümer war. Da das alte Mack Verwaltungsgebäude vom Abriss bedroht ist, nutzte Göbbert die Umsiedlung des Blitz von Nindorf ins nahe gelegene Förth für eine Demonstration.

Für die Veranstaltung passt auch der für manche vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallene Begriff Happening. Weil der Blitz ein alter 68er (Erstzulassung) ist und Rolf Göbbert seinen Auftritt vor den gut 20 geladenen Gästen auf dem Hof Nolte für eine doch etwas spezielle Proklamation mit einem Mix aus ernsthaftem Anliegen und einer Aktion in der Tradition der alten Spaßguerilla nutzte.

Dem alten Mack-Gebäude droht durch den geplanten Neubau eines Seniorenzentrums durch die Bremer Specht-Gruppe wie berichtet womöglich der Abriss. Göbbert und seine Mitstreiter setzen sich nachdrücklich für den Erhalt des Gebäudes ein. Einen vom Investor vorgeschlagenen möglichst originalgetreuen Nachbau der Fassade lehnt man ab. Es wäre eben nicht dasselbe.

Der Blitz stand nun also auf dem Hof in Nindorf, Göbbert hob zu seiner Erklärung an – währenddessen hatten die anwesenden Kinder das alte Fahrzeug als Abenteuerspielplatz für sich entdeckt und den Fahrerraum besetzt.

„Ich habe den Schrotthaufen mit der Mack Druck Aufschrift gekauft, um ihn vor der Schrottpresse zu retten. In Langwedel hingegen wird ein intaktes Gebäude abgerissen, obwohl es dafür einen Mieter gibt. Der Opel Blitz wurde im Jahr 1968 zugelassen. Damals haben John Lennon und Yoko Ono im Bett demonstriert“, sagte Göbbert. Und fischte eine Packung Präservative aus der Tasche. „Das sind keine Pariser. Nein, das ist ein Förther Dickstil.“ Abgeleitet von der Apfelsorte Celler Dickstil.

Muss man erst einmal drauf kommen.

Womit die Vorführung aber noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hatte. Göbbert wandelte sich in Rolly Rakete, gab dem anwesenden Publikum und Mitstreitern durch Widerstandsfantasien durchaus etwas zu schlucken, griff unter die Ladeplane des Opel Blitz zu einer Silvesterrakete. Ansage: „So, jetzt werde ich gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen.“

Die Rakete kam in eine Flasche, wie sich das gehört. Eher ungehörig kam ein Förther Dickstil über den Raketenkopf (warum auch immer), Zündung. Nachdem die Rakete explodiert war, rief Rakete-Göbbert in Anlehnung an John Lennons „Give Peace A Chance“: „Gib dem Mack Druck Gebäude eine Chance.“ Anschließend wurde die Spaßaktion zur Freude der Gäste mit Bier begossen.

Allerdings hat man im Förth, wie eingangs angedeutet, noch keinen wirklichen Plan zum Erhalt des ehemaligen Mack Fahrzeuges, das die vergangenen 25 Jahre nicht angemeldet vor sich hingammelte. Rolf Göbbert ist da absolut für Vorschläge dankbar. „Schön wäre es auch, wenn jemand noch Bilder von dem Fahrzeug aus dessen besseren Zeiten besitzt“, sagte der frischgebackene Oldie-Besitzer. „Dann bitte melden unter Telefon 04232 / 3299.“

jw