Mitarbeiterin erwischt Ladendieb: 15-Jähriger würgt sie

Versuchter Spirituosen-Diebstahl: Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ein Jugendlicher ist am Montagnachmittag beim Klauen von Spirituosen in einem Langwedeler Verbrauchermarkt erwischt worden. Beim Verlassen des Ladens schubste und würgte er die Angestellten.

Langwedel - Als er von Angestellten eines Verbrauchermarktes in der Großen Straße beim Diebstahl von Spirituosen erwischt wurde, ist ein 15-Jährige am Montagnachmittag ausgerastet: Beim Verlassen des Marktes schubste er eine 36-jährige Angestellte zur Seite und würgte ihren 30-jährigen Kollegen, als er ihr zur Hilfe kommen wollte.

Diebstahl in Langwedel: 15-Jähriger leistet Widerstand

Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Jugendliche, konnte aber verfolgt und festgenommen werden. Auch bei seiner Festnahme durch die Polizei leistete der 15-Jährige Widerstand. Weil er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen dauern an. Erst am Samstag war der Jugendliche zusammen bei einem Ladendiebstahl in Ottersberg aufgefallen.

