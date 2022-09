Langwedel ist fantastisch und fantasievoll

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Endlich, nach drei Jahren wird der VdS-Marktvorstand am kommenden Freitag wieder einen Umzug zur Eröffnung des Langwedeler Marktes anführen. Archivfoto: Wenck © Wenck

Langwedel – Eine knappe Woche noch, dann geht er endlich wieder los, der Langwedeler Markt. Den auf die Beine zu stellen, war gar nicht so einfach, schildern Lars Lorenzen und Ralf Storjohann von der Vereinigung der Selbstständigen, die auch diesen 43. Langwedeler Markt organisiert. „Dieses Mal war unheimlich schwierig, weil wir zwei Jahre pausiert haben“, sagt Ralf Storjohann. „Manche Sachen mussten wir uns erst wieder erkämpfen.“

Lars Lorenzen fügt an: „Viele Schausteller sind gar nicht mehr da.“ Dazu kamen und kommen noch krankheitsbedingte Ausfälle. Nach jeder Menge Stress, Hektik und Improvisation haben sie es hinbekommen.

Das Partyprogramm hatten wir an dieser Stelle schon vorgestellt, die drei tollen Tage haben natürlich noch viel mehr zu bieten. Am Anfang, am Freitag, 9. September, ist der große Umzug.

Der steht unter dem Motto: „Fantastisches Langwedel – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“. Jeder der teilnimmt, kann seine Fußgruppe, seinen Wagen gestalten, wie er möchte. Treffpunkt und Aufstellung ist wie gewohnt an den Straßen am Alten Kindergarten und Kirchweg, und zwar ab 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach dem Eintreffen geht Lars Lorenzen von der VdS rum, notiert die Teilnehmer und vergibt Nummern. Mit der Nummer ist die Berechtigung zur Teilnahme am Umzug erteilt – und man ist im Pott für die Prämierung der schönsten Fußtruppe und des schönsten Wagens.

Die werden am Freitag gegen 19 Uhr auf Klenkes Marktbühne bekannt gegeben. Achtung: Die ist jetzt mitten auf der Marktmeile. Dafür ist das Waldschlößchen auf den Parkplatz vor dem Hol" ab umgezogen.

Um 17 Uhr biegt der Umzug auf die Große Straße ein, um 17.30 Uhr (so der Plan) gibt Bürgermeister Andreas Brandt die Schlüsselgewalt über den Flecken an die Marktmeister ab, um 18.30 Uhr soll der Markt offiziell von der Marktbühne aus eröffnet werden. Und danach wird gefeiert. Musik gibt es wie bereits berichtet von vier Bühnen beziehungsweise Zelten.

Der Sonnabend, 10. September, startet um 8 Uhr mit dem Flohmarkt. Der Aufbau ist ab 7 Uhr, aber nur nach Anmeldung (E-Mail: kontakt@fgs-langwedel.de, mobil 0170 / 3437952, gern auch als SMS) möglich. Der Flohmarkt ist in diesem Jahr vom Beginn der Marktmeile (Rathausseite), von hier ab können die Stände in Richtung Markt aufgebaut werden. „Außerhalb der Marktmeile ist es verboten, einen Stand zu eröffnen, da durch die Verkehrsführung Kinder gefährdet werden und dort kein Versicherungsschutz besteht. Stände, die im Bereich des Rathauses aufgebaut werden, werden von uns ohne Vorwarnung bei der Polizei angezeigt“, erklärt der Marktvorstand und bittet für das strikte Vorgehen um Verständnis. Wer einen Stand auf dem Markt aufbaut, soll auch eine Gebühr entrichten. Die geht nach alter Tradition an den Förderverein der Grundschule Langwedel und wird auch von dessen Helfern eingesammelt.

Am Samstagnachmittag kann man sich diverse Vorführungen von Gruppen und Vereinen auf der Marktbühne angucken, hier startet um 19 Uhr der legendäre Wettbewerb Selbstständige gegen Gemeinderat. Abends ist dann natürlich wieder Party – nicht die ganze Nacht, aber bis 3 Uhr darf das schon dauern.

Der Sonntag, 11. September, beginnt um 10 Uhr auf dem Markt mit einem Gottesdienst im Biergarten/Event24 Zelt (Parkplatz gegenüber dem Modehaus Böning). Die Predigt hält Pastor Lars Quittkat. Musikalisch begleitet wird dieser besondere Gottesdienst vom Posaunenchor Daverden, der in diesem Jahr übrigens seinen 100. Geburtstag feiern kann.

Nach dem Gottesdienst startet um 11 Uhr der Frühschoppen (mit der Blaskapelle des TSV Daverden) bei der Marktbühne. Ab 11.30 Uhr ist der zweite Frühschoppen beim Waldschlößchen (Hol" ab-Parkplatz) mit DJ.

Um 11 Uhr beginnt auch der Modellbahnmarkt im Bürgersaal des Langwedeler Rathauses, ab 13 Uhr sind die Skipper vom Weichelsee im Burgbad und führen ihre Modellboote vor. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt die Feuerwehrausstellung der Ortswehr Langwedel mit Vorführungen gegenüber der Kreissparkasse. Um 15 Uhr sind „De Beekscheepers“ auf der Marktbühne zu erleben. Die Tanz- und Trachtengruppe aus Scheeßel präsentiert sich auf der Marktbühne. Wem das alles zu viel Remmidemmi ist, wer am Sonntag ein bisschen Ruhe möchte, dem sei der Besuch des Häuslingshauses (Auf dem Sandberg 11) empfohlen. Hier ist von 10 bis 18 Uhr für den Tag des offenen Denkmals geöffnet, inklusive Kaffeetafel und Ellington Jazz Trio. „Da haben wir ein total attraktives Angebot am Sonntag gerade auch für Familien rund um den Langwedeler Markt“, freut sich Lars Lorenzen.

Auch noch wichtig: Es gibt einen verkaufsoffenen Sonntag, die Langwedeler Geschäfte sind nach dem Mittag geöffnet. Am Sonnabend und Sonntag ist nicht nur die VdS-Losbude auf dem Markt in Betrieb, auch die freundlichen Glücksschornsteinfeger(innen) sind wieder unterwegs und verkaufen Lose. Hauptgewinn ist ein Gutschein für zwei Wochen Urlaub in einem HWS-Caravan für vier Personen. Dieser Hauptpreis wird am Sonntag um 16 Uhr auf der Marktbühne gezogen.

Eine bittere Pille gibt es am Schluss dann doch noch: Am Sonntag gehen um 18.30 Uhr „De Utfegers“, die Ausfeger von den Selbstständigen mit der legendären Marktkapelle los und fegen den Markt aus. Um 19 Uhr wird dann das offizielle Ende der Veranstaltung von der Marktbühne herab verkündet. Detaillierte Infos, zum Umzug und zum Flohmarkt finden sich im Internet unter vds-langwedel.de und dort über den Menüpunkt „Langwedeler Markt“.