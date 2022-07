Langwedel: Hilfe durch die Lieder des Herzens

Friederike Blumberg (li.) hat die Selbsthilfegruppe gegründet, Gisela Renelt (Mitte) ist von Anfang an dabei und Gaby Henschel-Zeimet seit neun Jahren, mittlerweile als rechte Hand von Blumberg. © Wenck

Langwedel – „Schwere Zeiten“ ist als Kapitelüberschrift – und das auch noch öfter in verschiedenen Zusammenhängen – aus dieser Geschichte nicht herauszukriegen. Trotzdem strahlen die drei Frauen, wenn sie von ihrer Selbsthilfegruppe „Lieder des Herzens“ erzählen. Klingt kompliziert und widersprüchlich – ist es aber glücklicherweise nicht.

Seit zehn Jahren gibt es die Gruppe. Friederike Blumberg aus Daverden hat sie gegründet. Der 6. Februar 2012 gilt als offizieller Geburtstag. „Ich hab" mich damit geoutet“, sagt Friederike Blumberg. Sie hat öffentlich gemacht, dass sie unter Depressionen leidet. Das ist heute in den 2020-ern immer noch nicht leicht, und das war es vor zehn Jahren schon mal gar nicht.

Blumberg lernte damals eine besondere Art von Liedern und des Singens, das Chanten kennen. Es half. Es half ihr so gut, dass der Gedanke kam: „Das möchte ich weitergeben.“

Aber da ist für Friederike Blumberg noch viel mehr: „Das Singen und das sich Verzaubernlassen von heilsam wirkenden Liedern hat mir damals meine Lebenskraft und Lebensfreude zurückgebracht, und ich kann heute jederzeit darauf zurückgreifen“, erklärt sie. Gisela Renelt ist ein Mitglied der ersten Stunde. Dann gab es den Tag der Selbsthilfegruppen in der Stadthalle Verden. Hier stellten sich die unterschiedlichsten Initiativen vor. Gaby Henschel-Zeimet wurde aufmerksam. Nicht zufällig. „Ich habe Hilfe gesucht, habe einen Weg gesucht, um mit meiner Krankheit besser umgehen zu lernen.“

Auch ihr hilft das besonderen Singen. „Es sind schöne, einfache Melodien. Der Text wir oftmals wiederholt und in kurzer Zeit verwandelt sich das anfängliche sehr bewusste Singen in ein Gefühl von ,Es singt ganz allein", das heißt, dass die Gedanken zur Ruhe kommen“, sagt Friederike Blumberg. Was folgen kann, ist keine plötzliche aufpoppende Erkenntnis, aber als Ergebnis eines Prozesses kann und darf Mensch seine Gefühle ausdrücken und sichtbar werden lassen. „Wir lachen und wir weinen zusammen. Das ist ganz wichtig“, sagt Gaby Henschel-Zeimet.

„Wir singen ohne Druck“, so Gisela Renelt. „Gut“ singen sei überhaupt nicht das Ziel und der Anspruch.

Der Zusammenhalt in der Gruppe ist „ganz toll“, da sind sich alle drei Frauen einig. Gruppentreff ist in der Regel alle 14 Tage montags von 18 bis 20 Uhr – „manchmal auch länger“ – normalerweise im Haus von Familie Blumberg am Goldbergsring, oben in der zweiten Etage.

Außer in Coronazeiten. „Schwere Zeiten“, sagt die Gruppengründerin und die anderen beiden nicken. Singen war teilweise sogar verboten. In geschlossenen Räumen sowieso. Lässt sich im Garten etwas aufbauen? Aber da gibt es auch noch so ein kleines Stückchen Wald mit einem Unterstand. Hier treffen sich die Mitsingenden der „Lieder des Herzens“ – im Moment alles Frauen – gern.

Und ausreichender Abstand lässt sich auch gut einhalten. Man traf sich mit Maske, in ganz restriktiven Zeiten wurde der Kontakt über die WhatsApp-Gruppe gehalten.

Wo und wie auch immer, für die Selbsthilfegruppe gilt: „Hier darf ich auch ruhig weinen, darf ich sagen, dass es mit schlecht geht. Hier muss ich nicht die Starke sein“, so Gaby Henschel-Zeimet. In einigen neurologischen Praxen darf die Gruppe für sich Werben, die Kontaktstelle für Selbsthilfe des Kirchenkreises Verden hat sie in ihr Verzeichnis aufgenommen.

Der Geburtstag wird natürlich noch gefeiert. Nach den großen Ferien und wenn alles passt und alle auch dabei sein können.