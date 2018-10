Herbstausstellung im Häuslingshaus

Langwedel - In einer Herbstausstellung präsentiert der Langwedeler Kulturverein vom 20. Oktober an Werke von Simone Briare-Schulz im Häuslingshaus. Ihre Malerei umfasst Beistift- und Buntstiftzeichnungen, Aquarelle, Acryl- und Pastellbilder.

Die Etelserin übernimmt überwiegend Motive, die sie künstlerisch aus der Natur überträgt, einige Bilder sehr zart und detailgenau, andere aber auch in kräftigen Farben, heißt es in der Pressemitteilung des Kulturvereins. „Ihre Intention beim Zeichnen ist, das Reale detailgetreu zu Papier zu bringen, den Ausschnitt als Ganzes erscheinen zu lassen und somit dem Betrachter neue Perspektiven zu eröffnen.“

Ihre Vorliebe für das Zeichnen entdeckte Briare-Schulz nach eigenen Angaben schon in der Schulzeit, perfektionierte ihre Fähigkeiten in ihrem Studium und setzte sie beruflich als Diplom-Grafik-Designerin ein. In dieser Zeit entstand auch ihre erste Ausstellung mit Bleistift- und Buntstiftzeichnungen. Danach folgten einige Präsentationen in verschiedenen Galerien.

Nach der Familienzeit experimentierte sie mit unterschiedlichen Techniken und es entstanden Bilder wie Pastellmalerei, Federzeichnungen, Radierungen und Acrylmalerei. Vielen ist Simone Briare-Schulz sicherlich auch bekannt als Initiatorin der Zeichengruppe „Klatschmohn“, die einige Ausstellungen im Flecken Langwedel gezeigt hat.

Die Ausstellungseröffnung beginnt am Samstag 20. Oktober, um 17 Uhr im Häuslingshaus, Auf dem Sandberg 11, in Langwedel. Weitere Möglichkeiten, die Ausstellung zu besuchen, sind am Sonntag, 21. Oktober, und an dem darauf folgenden Wochenende, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.