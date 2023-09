Feuerwehr soll Verkehr regeln dürfen

Von: Christian Walter

Teilen

Bald nicht mehr „nur“ Umzugsteilnehmer, sondern auch in aktiver, verkehrsregelnder Funktion eingesetzt? Die Freiwillige Feuerwehr Langwedel, hier beim Umzug am Freitag zum Start des Langwedeler Markts. © Walter

Bei „gemeindlichen Veranstaltungen“ und wenn Polizei nicht verfügbar ist, soll die Feuerwehr künftig Verkehr regeln dürfen. Darüber entscheidet heute der Rat.

Langwedel – Unter gewissen Bedingungen und Voraussetzungen sollen künftig auch Feuerwehrkräfte statt der Polizei bei bestimmten Veranstaltungen Aufgaben und Befugnisse in der Verkehrsregelung übernehmen dürfen. Eine solche Befugnis lag bislang von Rechts wegen laut Frank-Peter Adam, Ordnungsamtsleiter des Fleckens Langwedel, „eindeutig nicht vor. Derzeit ist die Feuerwehr nur befugt, ihre tatsächlichen Arbeits- und Einsatzstellen im Rahmen von Hilfe- und Brandeinsätzen abzusichern.“ Grundsätzlich sei das Absichern von und die Verkehrsregelung bei Veranstaltungen Aufgabe der Polizeibehörden, so Adam.

„Der niedersächsische Gesetzgeber hat in das Brandschutzgesetz nun aber eine Öffnungsklausel eingefügt“, informierte der Ordnungsamtsleiter am vergangenen Mittwoch im Rahmen der Sitzung des Feuerschutzausschusses des Langwedeler Gemeinderates. Auf Beschluss des zuständigen Rates könnten niedersächsische Kommunen demnach ihren Feuerwehrkräften Aufgaben und Befugnisse dieser Art übertragen. Einen solchen Beschluss für den Langwedeler Rat, der sich am heutigen Abend ab 19 Uhr mit ebendiesem Thema befassen wird, bereitete der Feuerschutzausschuss am Mittwoch vor.

Auf freiwilliger Basis

„Dieser Beschluss könnte theoretisch auch für jede einzelne Veranstaltung eingeholt werden, praktischerweise macht es aber Sinn, einen Grundsatzbeschluss für alle zukünftigen Veranstaltungen zu fassen“, die die Neuregelung betrifft, so Adam. Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehren im Flecken habe sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, von einer solchen Übertragung der verkehrsrechtlichen Befugnisse Gebrauch zu machen, informierte der Ordnungsamtsleiter, jedoch „nur auf freiwilliger Basis“, und ohne den Veranstaltern die Kosten für diese Art von Einsätzen in Rechnung zu stellen, „da das örtliche Vereinsleben in der Gemeinde unterstützt werden soll.“

Doch welche Arten von Veranstaltungen sind das eigentlich? „Betroffen sind öffentliche Veranstaltungen, zu denen jedermann Zutritt hat, hierzu gehören Brauchtumsveranstaltungen, kirchliche und ähnliche Umzüge, die im Straßenraum der Gemeinde stattfinden“, formuliert es Frank-Peter Adam.

Denkbar wären darüber hinaus etwa auch Demonstrationen oder Sportveranstaltungen und ähnliches, sofern sie beim Flecken Langwedel vorab ordnungsgemäß angemeldet wurden – „alle öffentlichen Veranstaltungen in der Gemeinde“, fasst es Adam zusammen. Private Veranstaltungen, etwa Hochzeiten oder Geburtstage, fallen ausdrücklich nicht darunter.

Absprache zur Wahrnehmung der Befugnisse

Voraussetzung dafür, dass Feuerwehrleute bei Veranstaltungen den Verkehr regeln und somit in Absprache mit der Polizei unterstützend tätig sein dürfen, ist erstens, dass „hierfür Polizeivollzugskräfte nicht oder nicht rechtzeitig ausreichend zur Verfügung stehen“, und zweitens, dass „die Wahrnehmung der Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr nach Paragraf 2 Absatz 1 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes nicht gefährdet wird“. Das Aktivwerden der Feuerwehrkräfte in der Verkehrslenkung bei Veranstaltungen sei jedoch ausdrücklich nur nachrangig vorgesehen. Bedeutet: Sind Polizeikräfte vor Ort, obliegen diesen dann grundsätzlich auch die Aufgaben der Verkehrsregelung.

Die Wahrnehmung dieser Befugnisse durch die Feuerwehren muss laut Frank-Peter Adam stets in Absprache und einvernehmlich mit der Gemeindeverwaltung geschehen und die Sicherstellung der Gefahrenabwehr müsse stets aufrechterhalten bleiben. Und im Zweifel muss die Feuerwehr dann eben priorisieren: Originäre Aufgaben müssen vorrangig sein. „Sollte es so sein, dass eine Absicherung nicht gewährleistet ist, dann kann dies durchaus auch der Veranstaltung entgegen stehen“, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Und: „Es sollte dann immer auch die kleinstmögliche Feuerwehr-Einheit tätig werden, also diejenige zuständige Ortsfeuerwehr, die auch den örtlichen Bezug zu dieser Veranstaltung hat.“

Ich denke, das ist ein guter Schritt, dass wir diese Rechtssicherheit für die Kameradinnen und Kameraden jetzt endlich bekommen.

„Das ist absolut zu begrüßen. Ich denke, das ist ein guter Schritt, dass wir diese Rechtssicherheit für die Kameradinnen und Kameraden jetzt endlich bekommen“, kommentierte Christoph Lindhorst, Ortsbürgermeister von Holtebüttel, den Langwedeler Vorstoß. „Das ist schon seit Jahren ein Streitpunkt, dass gesagt wird: ,Mensch, könnt ihr nicht absichern?´ und dann zurück kommt: ,Nein, dürfen wir nicht‘ – da schaffen wir Sicherheit, und deswegen absolute Zustimmung“, so Lindhorst.

Für den Beschlussvorschlag der Verwaltung, zur Sicherung von allen gemeindlichen Veranstaltungen die Befugnisse für die Verkehrsregelung durch die Freiwilligen Feuerwehren des Fleckens Langwedel wahrnehmen zu lassen, stimmten die Ausschussmitglieder letztlich einstimmig. Eine endgültige Entscheidung darüber trifft jedoch erst heute Abend der Langwedeler Gemeinderat. Dieser Tagesordnungspunkt ist der einzige für die ab 19 Uhr anberaumte Sitzung im Bürgersaal des Rathauses.