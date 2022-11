Langwedel: Ab in die Wirtschaft

Melissa Heim und Johann Dralle betreuen das Projekt für das Profil Wirtschaft an der Oberschule Langwedel. © Wenck

Langwedel – Ganz ehrlich, wenn Wirtschaftsfachleute loslegen, dann haben sie heutzutage in Teilen ihre ganz eigene Sprache, die sich nur zu gern außerhalb des Deutschen bedient. Ein ganz hervorragendes Beispiel dafür ist ein Projekt der Privaten Hochschule Göttingen, dem sich den ganzen November über Langwedeler Oberschülerinnen und Oberschüler widmen.

Sie gehörten zum Profil Wirtschaft der zehnten Klassen. Bei ihnen geht es in diesen Tagen um „Entrepreneurship“. Die ersten zwei Drittel des Wortes kann man gern à la Française aussprechen. Das „ship“ ist in englischer Weise zu betonen. Herauskommt das deutsche Unternehmertum. Das Wörterbuch gibt aber auch einen „Unternehmergeist“ her.

Damit sind wir der spannenden Sache schon auf der Spur. Komplett heißt das Projekt „Sustainable Entrepreneurship Education“. Wirtschaft ist heutzutage eben global oder mindestens international zu betrachten – den Anfang dürfen und sollen die jungen Leute aber ganz lokal machen. „Wie funktioniert ein Unternehmen? Wie gründet man ein Unternehmen und wie führt man es dann? In unserem Fall ganz besonders unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit“, fasst Fachlehrer Derik Eicke den Inhalt des aktuellen Projektes kurz, knackig und für Fachfremde zusammen.

Nachdem sich die Gruppen, beziehungsweise die „Unternehmen“ an der Oberschule zusammengefunden hatten, stand unter anderem eine Umfeldanalyse auf der To-do-Liste. Die Unternehmerinnen und Unternehmer auf Zeit erfragten unter den Mitschülern, was es denn so für Produkte gibt, die die Welt noch braucht. Und überlegten, ob es die schon gibt und wie man die noch verbessern kann, um sie anschließend mit möglichst viel Gewinn zu verkaufen.

Wie das alles in Theorie und Praxis funktioniert, erläuterten Diplom-Wirtschaftsingenieurin Melissa Heim und Johann Dralle, als Nachhaltigkeitsexperte in dem Projekt unterwegs, das die Private Hochschule Göttingen aktuell in drei Landkreisen, in Verden, Cuxhaven und in Stade anbietet. Das „Zentrum für Entrepreneurship“ an der Privaten Hochschule Göttingen ist laut Pressemitteilung „auf die Bildung und Förderung unternehmerischen Denkens und Handelns ausgerichtet“.

Man wolle mit dem Projekt junge Menschen für die Themen Nachhaltigkeit und Unternehmertum begeistern“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Hochschule. „Ideen und Kreativität“, möchte sie fördern, erklärt Melissa Heim. Die Fähigkeit zur Teamarbeit soll das Projekt verstärken. „Mit Teamarbeit hat man später im Beruf zu tun. Da gibt es viele unterschiedliche Ideen und Charaktere“, sagt Melissa Heim. Während des Projektes sollen die Teilnehmenden nicht nur ermitteln, was der Markt hergeben könnte. Was braucht man für technische Voraussetzungen, um die eigenen sicher hervorragenden Ideen auch umzusetzen? Was ist mit Personal und Material? Was braucht man an finanziellen Mitteln? Und wo sollen die herkommen?

Die jungen „Unternehmen“ sollen gegen Ende des einen ausgereiften Plan, einen Businessplan entwickelt haben, wie denn das alles umzusetzen ist.

Schön wäre es, wenn die Schülerinnen und Schüler am Ende ihre Ergebnisse einem größeren Kreis vorstellen könnten. Vielleicht gibt es am Ende sogar ein Video.