Zum 250. Geburtstag gibt es ein ganz besonderes Fest

Häuslingshaus steht ein Vierteljahrtausend

Als man in Langwedel vor zehn Jahren beschloss, das Häuslingshaus auf dem Sandberg erhalten zu wollen, konnte man nicht ahnen, wie viel Arbeit man in die Sanierung würden stecken müssen... Heute hat man hier den erhofften Ortsmittelpunkt.

Langwedel - „Ein bemerkenswertes Jubiläum wirft seine Schatten schon voraus“, findet man beim Langwedeler Kulturverein. Und weil das so ist, steckt ein Team rund um das Langwedeler Häuslingshaus schon mitten in den Vorbereitungen und arbeitet mit Hochdruck an entsprechenden Feierlichkeiten – zum 250-jährigen Bestehen des Langwedeler Häuslingshauses nämlich.