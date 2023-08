Warten im Regen: Landwirt Harm Beckröge fürchtet um Ertrag der Getreideernte

Von: Nina Baucke

Teilen

Der Regen der vergangenen Wochen hat dem Weizen auf Harm Beckröges Feldern zugesetzt. © Baucke

Das anhaltende Regenwetter macht die Landwirte mit Blick auf die Ernte nervös - auch den Etelser Harm Beckröge. Er macht sich Sorgen um sein Getreide.

Etelsen – Als Harm Beckröge seinen Acker betritt, legt der Regen, wie zur Demonstration, so richtig los. Die Schuhe des Landwirts versinken im Matsch, die Schauer der vergangenen Tage und Wochen haben den Boden aufgeweicht. Doch sein Interesse gilt vor allem dem Weizen, der auf dem Acker steht – oder vielmehr liegt, zumindest in etlichen kleinen Bereichen des Feldes. Der Regen hat die dünnen Halme zur Erde gedrückt. „Jetzt kommt das Unkraut hoch und verwächst mit dem Getreide, und wenn das soweit ist, dann bekommt kein Mährdrescher den Weizen wieder hoch“, sagt Beckröge. „Und das kann teuer werden.“

Harm Beckröge baut auf rund 120 Hektar rund um Etelsen Getreide an, Weizen, Roggen und Gerste. Jetzt wäre Erntezeit und Zeit zum Dreschen, aber vorerst fällt das buchstäblich ins Wasser. „Wir schieben 14 Tage vor uns her“, beschreibt er die Situation und seine Gefühlslage als „angespannt und nervös“. Nicht nur, dass der flachgedrückte Weizen ohnehin bereits ein Problem ist, auch generell muss es eine bestimmte Zeit trocken gewesen sein, um ernten zu können. „Wenn es beispielsweise an einem Mittwoch relativ trocken ist, kann ich unter Umständen Donnerstagnachmittag mit der Ernte anfangen – zumindest beim Raps“, erklärt der Etelser Landwirt. „Getreide wiederum braucht mindestens einen Tag zum trocknen. Wenn es noch zu nass ist, muss es bei der Genossenschaft in den Trockenkasten, und die Kosten zieht man uns wieder ab.“

Wir schieben 14 Tage vor uns her.

Damit ist es nicht getan, sagt Jörn Ehlers, Vorsitzender des Landvolks Rotenburg-Verden. „Vor allem in den Marschbereichen muss nicht nur das Getreide trocken sein, auch der Boden muss ausreichend Festigkeit für die Maschinen haben, die darauf fahren.“ Er weiß, Beckröges Sorgen teilen auch andere Landwirte. Denn vor allem drückt die Angst vor einem Qualitätsverlust des Getreides, so Ehlers.

Dabei drängt die Zeit, „denn wenn das Korn in der Erde keimt und auswächst, bedeutet das eine Preisminderung für das Getreide“, erklärt Beckröge. „Roggen zum Beispiel ist dann als Brotgetreide nicht mehr zu nutzen, allenfalls noch für die Schweinehaltung oder für Biogasanlagen.“ Durch die verspätete Ernte kommt es zudem zu einem verminderten Ertrag. „Statt wie ursprünglich gerechnet ungefähr 1 600 Euro pro Hektar für den Roggen zu bekommen, können das jetzt allenfalls um die 960 Euro pro Hektar sein“, rechnet Beckröge vor. Lediglich beim Mais ist Beckröge zuversichtlich: „Der hat 2022 noch unter der Trockenheit gelitten, der mag dieses Wetter. Da haben wir die Hoffnung, dass der sich gut macht dieses Jahr.“ Darauf setzt auch Ehlers: „Der Mais ist bisher der Gewinner dieser Wetterverhältnisse, die Zuckerrüben auch, bei den Kartoffeln müssen wir dann schauen. Aber Getreide ist zur Zeit ein Riesenproblem.“

Harm Beckröge macht sich Sorgen um die Weizenernte. © Baucke

Dass die anhaltende Trockenheit im Frühjahr ein diskutiertes Thema war, kommt Harm Beckröge angesichts der aktuellen Niederschlagsmengen wie Hohn vor. Doch der Teufel steckt im Detail: „Wir sprechen viel über die Klimaveränderungen als Grund für besondere Wetterereignisse“, erklärt Ehlers. „Der Punkt ist: Wenn wir eine bestimmte Wetterlage haben, hält sie inzwischen länger an. Schauen wir auf den Niederschlag der vergangenen Monate, hatten beispielsweise wir in Holtum-Geest im Juli 160 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, im April, Mai und Juni zusammen waren es 130 Liter.“

Hoffnung auf die kommende Woche.

Eventuell in der kommenden Woche, so hofft Beckröge, soll es über ein paar Tage trocken bleiben, dann können die Erntefahrzeuge auf die Äcker rollen. Dass allerdings die wenigen trockenen Tage nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Landwirten Begehrlichkeiten nach Personal wecken, ist ihm bewusst. Und auch da wird es seiner Vermutung nach eng werden: „Viele Mitarbeiter von Lohnunternehmen, die nur zeitweise dabei sind, haben sich oft hauptsächlich für die vergangenen Wochen Urlaub für die Arbeit im Lohnbetrieb genommen. Aber durch die Verzögerung ist der Urlaub verstrichen.“ Er hat sich bei einem Lohnunternehmen für einen Tag in der kommenden Woche in Stellung gebracht – vorsorglich, um die derzeit prognostizierte eintreffende Gelegenheit zu nutzen. „Wenn es nächste Woche mit der Ernte klappt, kommen wir noch mit einem blauen Auge davon“, kalkuliert Jörn Ehlers. „Ansonsten wird es schwierig werden.“

Für Harm Beckröge bleibt dieser Tage nur der Blick auf sein Smartphone, jeden Tag prüft er darin die Wetter-App, die eine Prognose über die kommenden zwei Wochen abgibt. „Regen, Regen, Regen“, sagt er und zeigt auf die Piktogramme, immer wieder graue Wolken mit Regentropfen, nur selten leuchtend gelbe Sonnen. Das Warten wird wohl noch ein paar Tage andauern.