Landjugend Daverden hat nur 72 Stunden Zeit

Daverden – Die Landjugend Daverden nimmt an der diesjährigen 72-Stunden-Aktion der Landjugend Niedersachsen teil. Diese Aktion gibt es seit 1995 alle vier Jahre, durchgeführt von der Niedersächsischen Landjugend (NLJ). Die wertet das landesweite Beteiligungsprojekt längst als Erfolgsgeschichte, die bei jeder Neuauflage alle Rekorde bricht.

Das Ganze funktioniert so: Der Landjugend vor Ort wird eine Aufgabe gestellt, die sie in 72 Stunden erfüllen muss. Die Aufgaben sind individuell und gemeinnützig, sollen dem jeweiligen Dorf und der Dorfgemeinschaft zugutekommen. Die Aufgaben werden von einem überwiegend ehrenamtlichen Organisationsteam für die einzelnen Gruppen entwickelt, vorbereitet und erst bei Aktionsstart bekannt gegeben. Die Aufgaben umfassen die Bereiche Dorferneuerung, Kulturpflege, Bildung und Naturschutz und reichen von der Herstellung von Sitzbänken über die Renovierung von Gemeinschaftsräumen bis hin zur Gestaltung von Kinderspielplätzen und Landschaftsparks.

„Mit der 72-Stunden-Aktion will die Niedersächsische Landjugend die gesellschaftliche Bedeutung von ehrenamtlichem Engagement demonstrieren. Die NLJ gibt jungen Menschen damit eine ganz konkrete Möglichkeit, sich in ihrem Dorf zu engagieren und die Lebensbedingungen auf dem Land aktiv mitzugestalten. Durch die gemeinsame Umsetzung der Aufgaben wird nicht nur ein bleibender Wert für das Dorf geschaffen, sondern gleichzeitig wird der Zusammenhalt im Dorf nachhaltig gestärkt – über Generations- und Vereinsgrenzen hinaus“, heißt es in einer NLJ-Pressemiteilung. Die Landjugendgruppen arbeiten dabei gern Hand in Hand mit Gemeinderäten, Heimatvereinen, Kindergärten, Kirchen, Freiwilliger Feuerwehr, Förstern und vielen anderen Helfern und Helferinnen. Wer helfen kann und mag, der kommt einfach dazu.

2015 hat die Daverdener Landjugend einen Trimm-Dich-Pfad im Daverdener Holz gebaut. Was ist in diesem Jahr zu tun?

Das bleibt noch bis zum kommenden Donnerstag, 23. Mai, geheim. Erst dann verraten Aufgabenagent Ellmer Behling und sein Team aus Lars Lorenzen, Jens Warnke und Axel Rode, was zu tun ist. Die Bekanntgabe ist höchst öffentlich um 18 Uhr auf der Voigen Wiese an der großen Kreuzung in Daverden. Bis Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr muss die Landjugend fertig sein. Dann will man auch am Schützenhaus Daverden feiern. jpw