Landjugend Daverden knackt ihre 72-Stunden-Aufgabe und baut einen Lehrpfad

72 Stunden lang hatte die Langjugend Darverden wirklich hart gearbeitet. Unter anderem hatte ihre Aufgabe darin bestanden, einen Waldlehrpfad im Daverdener Holz zu bauen. Als am Sonntagabend der Moderator Roger Lindhorst zum Mikrofon griff, waren viele Schaulustige gekommen.

Daverden - „Ihr seht ja noch ganz entspannt aus, nachdem ihr diese großartige Aufgabe erfüllt habt“, befand Bürgermeister Andreas Brandt, der glaubt, dass viele Menschen und sicher auch Schulklassen zukünftig den Waldlehrpfad nutzen. Ein großer Dank kam ebenfalls von Ortsbürgermeisterin Silke Brünn.

Chefagent Behling erinnerte sich an die Erarbeitung der Aufgabe. „Ich hatte da eine Idee.“ Seine Frau fand die Aufgabe zu schwer. Behling sprach mit Lars Lorenzen, der war gleich Feuer und Flamme. Auch Jens Warnke wurde schnell überzeugt. Der Daverdener Wald wird zwar von der Öffentlichkeit gern genutzt – ist aber in Privatbesitz. Und mit Axel Rode fand man noch einen erfahrenen Waldfachmann, der den Realverband Bauernholz vertrat.

Mit Zimmermannsmeister Kilian Wächter hatte die Landjugend glücklicherweise einen echten Fachmann in ihren Reihen. Nach einem ersten Erkundungsgang durch den Wald hätten die Jugendlichen ganz schön gepustet, aber dann wurde der Zeitplan am Ende doch locker eingehalten. Von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr waren die jungen Leute im Wald bei der Arbeit anzutreffen. „Wir haben zusätzlich noch eine Bank gebaut, Wege ausgebessert, Bänke gestrichen und den Trimm-Pfad, der vor vier Jahren bei einer gleichartigen Aktion entstand, wieder aufgebessert und mit Rindenmulch ausgefüllt sowie Wegweiser ausgetauscht“ berichtete ein zufriedener Kilian Wächter.

„Es war ein anstrengendes Wochenende“, meinte Hendrik Timm von der Landjugend. „Und ja, wir hatten Bock.“ Roger Lindhorst wollte wissen, was denn nun der schwerste Teil der Aufgabe gewesen sei. Antwort: das Insektenhotel. Das ist ein echtes, großes Prachtstück, wiegt 600 Kilo und machte viel Arbeit – wobei die Tischlerei Johann Oetting half. Warum es im Holz eine „Mödergrube“ gibt und wieso die so genannt wird – da half Klaus Fricke mit seinen historischen Kenntnissen.

+ Arbeiten am großen Insektenhotel: Henrik Volk (li.) und Marvin Dannebauer beim Bohren der Löcher. © Hustedt

Timm dankte den vielen Unterstützern, den Gastronomen aus dem Flecken, die die Landjugend mit Essen versorgt hatten und den vielen Privatspender, die einfach mal etwas vorbeibrachten.

„Ihr habt die Aufgaben hervorragend erfüllt und sogar übererfüllt“, so das abschließende Urteil der Agenten. Da wurde nicht nur ein Waldlehrpfad gebaut. Ein Werbeflyer für den Lehr- und den Trimmpfad wurde entworfen, ein fünf Minuten langer Videofilm über diese 72 Stunden maßgeblich von Charleen Schröder gedreht.

Gut zwei Kilometer lang ist der neue Pfad, schon das Eingangstor mit dem Schriftzug „Waldlehrpfad – Landjugend Daverden“ ist mächtig. Auf dem Weg erfährt man Geschichtliches, wie Wissenswertes zum Beispiel über verschiedene Holzarten, den Borkenkäfer, das Alter eines Baumes nach der Holzscheibe, bekommt Infos über Vögel, Fische (in der Alten Aller) und die Tiere im Wald, das Insektenhotel. Dazu kommt ein forderndes Wald-Quiz.

Über die gestellten Aufgaben hinaus wurde noch ein Weg ausgebessert und an der Alten Aller eine neue Sitzbank erstellt. Das wieder freute Johann Krüger besonders, der auf seinem Weg von Cluvenhagen zur Freilichtbühne an dieser Stelle immer die Ruhe genossen und Kraft geschöpft hatte, bis die alte Bank so morsch wurde, dass sie weg musste – und bis zum vergangenen Wochenende schon sehr vermisst wurde.

„Es ist ein toller Standort zwischen Cluvenhagen und Daverden“, findet Krüger und überreichte der Landjugend eine Flasche Kommodenlack. Das sagt man so auf der Freilichtbühne. In Wirklichkeit ist in der Buddel mit dem Hirschkopf drauf aber ein Kräuterlikör.

Wer nun den Beginn der beiden Pfade sucht, der lenkt seine Schritte auf den Daverdener Schützenplatz, und schwenkt vor dem Schützenhaus rechts ab hin zum Wald – und da geht es los. hu