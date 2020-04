Das kurze Leben des Hans-Joachim Mehner

Holtebüttel – Hans-Joachim Mehner starb am 19. April 1945 in Holtebüttel. Er wurde nur 18 Jahre alt.

Hans-Joachim Mehner, geboren 1927 in Schöningen (bei Helmstedt), war mit 17 Jahren zum Arbeitsdienst einberufen worden. Danach hatte er sich zur Luftwaffe gemeldet, da er sich sehr seinem älteren Bruder Karl-Otto verbunden fühlte, der Jagdflieger geworden war. Der ältere Bruder war aber schon 1944 bei Düsseldorf mit seinem Jagdflugzeug abgestürzt und hatte dabei den Tod gefunden.

Hans-Joachim Mehner kam nach Uetersen zur Luftwaffe. Im Januar 1945 wurde er, da es zu diesem Zeitpunkt nahezu keine deutschen Flugzeuge mehr gab, der Werfer-Ersatz- und Ausbildungsabteilung 5 in Munsterlager zugewiesen. Damit gehörte er nun nicht mehr der Luftwaffe, sondern dem Heer an. Sein Soldbuch war zwar noch von der Luftwaffe ausgestellt worden, handschriftlich wurde es aber mit dem Vermerk „Heer“ versehen. Nach seiner kurzen Ausbildung bei der Werfertruppe führte ihn sein Weg letztendlich im April 1945 nach Holtebüttel, wo eine Hauptkampflinie (HKL) eingerichtet worden war.

Nachdem seine Werfertruppe von Holtebüttel aus die anrückenden englischen Truppen bei Verden und Dauelsen beschossen hatte, zog sie sich nach Dahlbrügge und Völkersen zurück. Hans-Joachim Mehner und mehrere seiner Kameraden aus der Werfertruppe blieben zur Unterstützung der Infanterie, welche sonst vorwiegend aus Angehörigen einer Marine-Infanterie-Division bestand, in Holtebüttel. Vielleicht sollte er den vorrückenden Gegner beobachten und der weiter zurückliegenden Geschützbesatzung über Telefon oder Funk nähere Angaben machen, denn er hatte in der HJ eine Funker-Ausbildung erhalten.

Einige deutsche Soldaten hatten sich in Holtebüttel auf dem Feld vor der ehemaligen Gaststätte Bruns an der Stelle, wo heute die Gebäude der ehemaligen Genossenschaft stehen, zur Verteidigung eingerichtet. Andere bezogen Stellung im Bereich der ehemaligen Schule und an der Straße nach Nindorf. Von hier aus versuchten sie am Nachmittag des 19. April 1945 den aus Richtung Nindorf vorrückenden Gegner aufzuhalten. Dreimal wurden die Angriffe abgewehrt. Etwa gegen 15 Uhr setzte dann ein zweistündiger Dauerbeschuss mit schweren Waffen unter anderem von Panzern ein. Bei dem Beschuss der deutschen Stellungen durch die englischen Truppen sind Hans-Joachim Mehner und mehrere seiner Kameraden getötet worden.

Der Verteidigungsversuch wurde aufgegeben und die Überlebenden zogen sich in das nördliche Holtebüttel in die Nähe des Denkmals zurück. Hier kamen bei den Kämpfen am Abend des 19. April 1945 noch weitere sechs deutsche Soldaten ums Leben, unter anderem auch wieder Soldaten der Werfertruppe.

Am nächsten Tag wurden in Holtebüttel zwei Gruppen von jungen und alten Einwohnern aufgefordert, die im Dorf gefallenen deutschen Soldaten zu bestatten. Der junge Hermann Rosebrock, dessen Vater Hermann Rosebrock und Hermann Kohnen hatten den Auftrag, die in der Dorfmitte gefallenen deutschen Soldaten mit einem Pferdewagen zum Denkmal zu bringen und hier zu bestatten. Zu diesen Gefallenen gehörte auch der nunmehr 18 Jahre alte Hans-Joachim Mehner. Die Bestattung erfolgte auf der linken Seite des Denkmalvorplatzes.

Schon 1946 besuchten die Eltern und Rolf Mehner, der jüngere Bruder des Hans-Joachim Mehner, das Grab in Holtebüttel. Sie hatten durch den damaligen Bürgermeister Albert Meyer von dem Tod ihres Angehörigen erfahren. Auch das Soldbuch wurde ihnen zugeschickt. In Ermangelung eines Fotoapparates machte der Vater eine Zeichnung von den Soldatengräbern. Bei späteren Besuchen mit dem Fahrrad aus Schöningen wurde dann auch ein Foto gemacht.

Die Soldatengräber blieben in Holtebüttel bis 1955. Dann wurden die Gefallenen auf dem zum Friedhof in Daverden gehörenden Soldatenfriedhof umgebettet. Auch diesen Friedhof besuchten die Angehörigen von Hans-Joachim Mehner immer wieder. Rolf Mehner, der jüngere Bruder von Hans-Joachim Mehner, hat in den Jahren alles zusammengetragen, was er über das Schicksal seiner beiden gefallenen Brüder erfahren konnte. So hat er auch vor einigen Jahren Hermann Rosebrock aufgesucht, der am 20. April 1945 seinen Bruder Hans-Joachim vor dem Denkmal in Holtebüttel begraben hat.