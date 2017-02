Kunsthandwerkermarkt lockt am Sonntag dann die Leute

Langwedel - Es kam anders als geplant, und doch war er ein Erfolg. Mal wieder: der Langwedeler Kunsthandwerkermarkt. Der lockte am vergangenen Wochenende unzählige Besucher aus der Region ins Rathaus, in dem der Frühling zum Greifen nah war.

Dr. Wolfgang Ernst vom veranstaltenden Langwedeler Kulturverein war sehr zufrieden. Zwar verlief der Markt am Sonnabend recht ruhig, doch dafür herrschte am Sonntag umso mehr Betrieb. „Ich hatte das Gefühl, die Leute haben den Besuch am Sonntag nachgeholt“, sagte Ernst. Die Aussteller waren hocherfreut: „Interessiertes Publikum“, „tolle Stimmung“ und „angenehme Atmosphäre“ lobten sie.

Dass Organisatorin und Marktmeisterin Elke Raddatz einige Male hatte neu planen müssen, war dem Markt nicht anzumerken. „Ich hatte alles vorbereitet, und dann wurden vier Aussteller krank und sagten ab“, erzählte sie. Heißt: Sie vergab die freien Standflächen neu. So kam es, dass Künstlerinnen, die auf der Warteliste standen, plötzlich eine Zusage bekamen.

+ Birgit Bruns und Tochter Anna mit ihren hübschen Dekoartikeln aus Naturmaterialien im Langwedeler Rathaus. © Sommerfeld Beispielsweise Ingrid Zwanzig mit „Allerlei aus Reißverschluss“. Besucherinnen staunten nicht schlecht, als sie eine Tasche mit Reißverschluss öffnete – und nicht aufhörte zu ziehen: Die Tasche wurde immer kleiner, das Band zu ihren Füßen immer länger. Mehr als fünf Meter kringelten sich auf dem Fußboden. Im Handumdrehen hatte die Tasche wieder ihre ursprüngliche Größe: Die Künstlerin aus Gyhum zog den Reißverschluss einfach in die andere Richtung.

Seit 17 Jahren betreibt Zwanzig ihr Hobby. Es begann, als sie beim Kostümieren im Bremer Musicaltheater aushalf: Damals stellte sie Kostüme aus Weihnachtssternen her. „Wenn man aus Weihnachtssternen Kostüme machen kann, dann kann man auch Taschen aus Krawatten gestalten“, dachte sie damals. Gedacht, getan: Sie verband Krawatten mit Reißverschlüssen zu originellen Taschen. Der folgende Schritt, ebenfalls erst ein Gedanke: „Das muss auch ohne Krawatten gehen.“ Es funktionierte. Erst nähte Zwanzig einfache Taschen, dann wurde ihre Kunst anspruchsvoller: Jetzt verarbeitet sie verschiedenfarbige Reißverschlüsse zu Taschen. Garniert mit Anstecknadeln. Genau, aus Reißverschluss.

Besuchern der Domfestspiele sei gesagt: Ja, es ist die Ingrid Zwanzig, die als Chefmaskenbildnerin die Schauspieler schminkt.

„Oh, schau mal, sind die aber süß“, rief eine Besucherin entzückt, als sie die Tierbabys am Stand von Marion Barning entdeckte. Robbenkinder, Bärchen und Fuchswelpen sind es, die die Riederin aus Nadelfilz herstellt. Sie verwendet Schafwolle, die sie mit einer mit Widerhaken versehenen Nadel filzt. „Man sticht immer wieder hinein; je öfter, umso fester wird es“, erklärte sie.

Am Stand nebenan bot Petra Jendrek bemalte Steine an. „Die kann man als Briefbeschwerer, Glücksbringer oder Deko verwenden“, sagte sie. Alles in fröhlichen Farben. „Ich brauche Farben“, gestand die Bremerin lachend.

Zweige von Büschen aus dem Wald verarbeitet Birgit Bruns aus Bötersen zu Kugeln und Kränzen. Blumen und Kerzen setzen Farbtupfer auf ihre Werke, die durch schlichte Eleganz bestechen. Vor einiger Zeit hatte Bruns einen selbstgebundenen Kranz verschenkt. Der kam so gut an, dass sie ein Hobby daraus machte. Tochter Anna ist ebenfalls künstlerisch tätig: Sie gestaltet Ostereier, natürlich ebenfalls aus Naturmaterialien.

Bunte Blüten aus Keramik bot Marita Krone-Studnik feil. Ihr Stand war am Sonnabend dicht umlagert. Gartenkeramik nennt die Künstlerin aus Dinklar ihre Werke. Farblich aufeinander abgestimmte Blüten ergeben geschmackvolle Sträuße, machen sich aber auch in Grünpflanzen gut. Seifenschalen und Dächer für Meisenknödel runden das Angebot ab.

Nach Wünschen ihrer Kunden gestaltete Krone-Studnik Stelen mit Kugeln und anderen Elementen aus Keramik. Seit 26 Jahren widmet sich die Künstlerin ihrem Hobby. „Ich begann mit Schalen und Uhren. Irgendwann war die Luft raus, und Gartendeko war im Kommen.“

is