Langwedel – Das Sommerfest des Langwedeler Kulturvereins am kommenden Wochenende steht im Zeichen Griechenlands. Die Besucher erwartet ein Mix aus Kunstausstellung, Konzert und Kino im und am Häuslingshaus, Auf dem Sandberg 11.

Den Auftakt macht am Samstag Christel Naumann-Lenkitsch mit einer Bilderausstellung zum Thema „Griechische Impressionen“. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr in der Kleinkunstdiele des Häuslingshauses.

Am Sonntag möchte der Verein „allen daheim Gebliebenen, allen gerade aus dem Urlaub zurück Gekommenen und allen, die diese schöne Zeit noch vor sich haben, ein wenig Urlaubsfeeling mit Sonne, Sand und Meer und dem Gefühl von Leichtigkeit im Garten des Hauses bieten“, heißt es in der Pressemitteilung des Vorstands. Um 17 Uhr spielen Musiker um Dimitros Sideridis Stücke bekannter griechischer Komponisten wie Mikis Theodorakis und mehr. Zur klangvollen Unterhaltung tragen selbstverständlich typische Instrumente des Landes wie Bouzouki und Mandoline mit bei. „Mit einem Gläschen Wein und etwas Phantasie könnten die Gäste glauben, in einer Taverne einen gemütlichen Sommerabend zu erleben“, merkt Sigrid Ernst vom Kulturverein an. Ab 19 Uhr werden dazu kleine griechische Köstlichkeiten zum Selbstkostenpreis angeboten.

Und am Sonntag von 20.30 Uhr an können sich die Besucher mit dem Film „Alexis Sorbas“ in die 20-er/30-er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückversetzen lassen. Der Scharz-Weiß-Streifen von 1964 spielt auf Kreta kurz nach dem Ersten Weltkrieg und beleuchtet die gesellschaftliche Entwicklung jener Zeit, in der in abgelegenen Regionen auch die Vendetta noch gelebt wurde. Das Drehbuch beruht auf einem Roman von Nikos Kazantzakis, in dem zwei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander treffen. Der Kontrast zwischen dem zurückhaltenden, oft unentschlossenen, gehemmt wirkenden Basil und dem mit einer umwerfend expressiven Körpersprache ausgestatteten Sorbas zieht sich durch den gesamten Film und endet mit einem Sirtaki und fröhlichem Gelächter über den spektakulären Zusammenbruch all ihrer Pläne.

Für das Vergnügen am Nachmittag und Abend mit Musik und Film erhebt der Kulturverein einen Eintrittspreis von fünf Euro.