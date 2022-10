Kultusminister Tonne steht Pate für Flitzer in Langwedel

Teilen

Fantasievolle Flitzer gingen beim Seifenkistenrennen 2021 der Gemeinde-Jugendfeuerwehr an der Birkenallee an den Start. Da darf man durchaus gespannt sein, was die Zuschauer dieses Jahr zu sehen bekommen. Denn es geht ja nicht nur darum, wer am Ende das Rennen macht, sondern es wird auch ein Kreativ-Pokal vergeben. Archivfoto: Heming © -

Langwedel – Die Birkenallee-Flitzer sind wieder los: Am kommenden Sonntag, 9. Oktober, heißt es in Langwedel wieder „Auf die Plätze, fertig und los!“ – und das bekannte Seifenkistenrennen der Gemeinde-Jugendfeuerwehr Langwedel geht auf der für solche Zwecke bestens geeigneten, abschüssigen Fahrbahn in die nächste Runde. Der Startschuss für das Rennen fällt um 12 Uhr, teilt Bastian Heming für die Brandschützer mit.

„Die Vorfreude ist bei allen Organisatoren bis in die Haarspitzen zu spüren“, sagt der Gemeinde-Jugendfeuerwehrwart Jonas Lindhorst. Unterdessen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und das Organisationsteam ist dabei, die einzelnen offenen Punkte nach und nach abzuarbeiten: Sei es die Straßensperrung für den Sonntag, der ausreichende Vorrat an Autoreifen, die zur Sicherheit der Fahrer am Straßenrand aufgereiht werden, die Hüpfburg der Kreisjugendfeuerwehr oder die Versorgung der Fahrer und Gäste mit Speis und Trank.

„Im letzten Jahr haben wir über 600 Reifen verbaut“, so Tobias Fischer. Denn Sicherheit stehe für die Gemeinde-Jugendfeuerwehr Langwedel bei diesem Event an erster Stelle. Vor jedem Start werden außerdem Fahrerin oder Fahrer samt Kiste einem Seifenkisten-TÜV unterzogen.

Der Start erfolgt von einer Rampe aus. Weiter geht es mit viel Schwung auf einer Streckenlänge von 200 Metern und einem Gefälle von etwa zehn Metern, teilt Heming die bewährten Eckdaten mit. Insgesamt 20 Nachwuchs-Rennfahrer werden diesmal an den Start gehen. Geplant ist zudem die Vergabe eine Kreativ-Pokals und für Besucher gibt es ein Fahrerlager zur Besichtigung der Seifenkisten.

Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr Uesen beteiligte sich 2021 am Seifenkistenrennen der Gemeinde-Jugendfeuerwehr Langwedel. © Heming

Teilnehmen darf jeder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren. Da die Anmeldefrist für das Rennen aber schon abgelaufen ist, müssen sich weitere interessierte Piloten für das Seifenkistenrennen leider bis zum nächsten Jahr gedulden.

Wer zusehen will, wie die selbst gebauten Flitzer den Hügel herunterrasen, ist aber herzlich willkommen: Für Zuschauer ist eine Anmeldung nach derzeitigem Stand der Corona-Lage laut Heming nicht erforderlich. So hoffen die Veranstalter von der Gemeinde-Jugendfeuerwehr auf viele, auch spontane Besucher, „denn diese machen den Tag für die jungen Rennfahrer unvergesslich“, ruft Tobias Fischer noch Unentschlossene auf.

Es soll wie im vergangenen Jahr ein Fest für Klein und Groß werden: „Für die kleinen Zuschauer bieten wir, neben dem Rennspektakel, eine Hüpfburg an“, so Fischer.

Neu beim Seifenkistenrennen 2022: In diesem Jahr konnte die Wehr dank der Unterstützung der hiesigen SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Dörte Liebetruth, die im vergangenen Jahr die Schirmherrschaft übernommen hatte, einen neuen Schirmherren für die Veranstaltung gewinnen: Die Rede ist vom niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne. „Wir freuen uns sehr über die Übernahme der Schirmherrschaft durch Herrn Minister Tonne“, betont Jonas Lindhorst, und fügt leicht schelmisch an: „Einen Minister hat man nicht alltäglich zu Gast. Vielleicht können wir ihn ja zu einer Fahrt überreden.“

Weitere Informationen, wie zum Beispiel eine Bauanleitung für eine Seifenkiste, die Ausschreibung, die entsprechenden Kontakte und noch einiges mehr steht auf der Homepage der Langwedeler Feuerwehren www.feuerwehr-langwedel.de.