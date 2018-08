Kulturverein feiert 250 Jahre Langwedeler Häuslingshaus

Langwedel - Erschöpft aber glücklich war Sigrid Ernst nach einer besonderen Geburtstagsfeier. Das Langwedeler Häuslingshaus steht seit 250 Jahren und das nahm der Langwedeler Kulturverein als Anlass für eine große Feier. Es war ein Kommen und ein Gehen auf dem Gelände rund um das Haus. Am Ende dieses besonderen Tages dankte Sigrid Ernst auch dem Team des Kulturvereins für die arbeitsintensive Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung.

Es sollte ein Tag der alten Handwerksberufe werden, hatte das Team um den Vorsitzenden Rolf Göbbert befunden. Also nahm Sigrid Ernst Kontakt zum Heimatverein „Niedersachsen“ aus Scheeßel auf. Von hier kam daher Horst Heitmann, der handgeflochtene Korbwaren anbot und im Laufe des Tages auch selbst neue Korbe geflochten hat. Auch mit dem Handwerkerhaus auf dem „Lilienhof“ in Lilienthal-Worphausen, wo altes Handwerk ausgestellt wird, setzte sich Ernst in Verbindung und fand viele Anregungen.

Als Drechslerin bewies Berit Rauer aus Etelsen ihr Können und zeigte viele selbst hergestellte schöne Holzwaren. Besonders fiel das Auge auf einen Kinderstuhl, der glatt ein Geschenk für Geburt, Taufe, Geburtstag oder Weihnachten sein könnte. Aus unbehandelten Binsen, welches aus der Region geerntet wird, entsteht eine strapazierfähige Sitzfläche. Gleich hinter dem Haus war Silke Fronzek aktiv. Oder war es die Wäscherin Mine Cordes, die Fronzek als Fremdenführerin verkörpert? Auf alles Fälle hing hier alte Unterwäsche auf der Leine, die sie aus Nachlässen zusammengetragen hat. Zwei Spinnränder waren aufgestellt.

Auf Aberglauben im Zusammenhang mit Flachs wies ein gut 250 Jahre alter Spruch hin: „An Johannis gehen die Frauen schweigend um das Feld und streicheln die Halme, damit der Stängel schön gerade und lang wird. An ein Flachsfeld darf nicht gepisst werden, sondern bleiben die Halme zu kurz. Nach dem Jäten müssen die Frauen einen Purzelbaum schlagen, damit der Flachs nicht verwirrt. Der Wocken muss zu Ende gesponnen werden und es darf kein Flachs auf der Haspel bleiben, sonst gibt es Totenleinen! Zwischen Weihnachten und Neujahr darf nicht gesponnen werden. Es bringt Unglück im neuen Jahr.“

Müller Robert Nannen vom Dorfverein Etelsen erklärte den Mahlvorgang in der Etelser Windmühle „Jan Wind“. Nannen hatte eine kleine elektrische Kornmühle mitgebracht und hier probierten sich vor allem Kinder aus.

Imker Heinrich Kersten aus Eißel hatte immer viel Besuch, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass das Imkern wieder in Mode kommt. Kersten erläuterte auch den Konflikt zwischen der Landwirtschaft und den Bienen. Für unsere Zukunft bräuchten wir beide. Schäfer Jörk Hemsoth aus Nindorf war mit Schafen und Ziege gekommen. Die Tiere waren natürlich bei den Kindern beliebt. Jörk Hemsoth berichtete, wie schwierig es sei, bei der anhaltenden Trockenheit die Tiere grasen zu lassen. Corinna Möller zeigte das „Raku-Brennen“ von Tonwaren und fand interessierte Zuschauer.

Nicht weit entfernt vom Häuslingshaus gab es lange Zeit eine Druckerei. So war es naheliegend, auch dieses Handwerk zu zeigen. An der Wand hing ein Gautschbrief von Jürgen Luttmann aus dem März 1975, der zuvor wie alle Drucker nach bestandener Prüfung in einer Zinkwanne kräftig gewässert worden war. Wie früher gearbeitet wurde erläuterte Reiner Manske als gelernter Drucker und Harald Haase als gelernter Setzer. Auch Herbert Kaufmann hat in der Druckerei gearbeitet und für diesen Tag eine „Boston-Tiegel-Druckmaschine“ aus Hoya besorgt.

So viele interessante Berufe einmal wieder zu sehen lockte natürlich Besucher an, die mittags mit einer vegetarischen Kürbissuppe sowie Schaf- und Geflügelwürsten verköstigt wurden, nachmittags gab es Kaffee und Kuchen. Und damit es auch richtig gemütlich wird, sorgte Michael Schmitz für die musikalische Untermalung.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich von Dr. Wolfgang Ernst das Häuslingshaus erklären zu lassen und die tags zuvor eröffnete Ausstellung über Wanderarbeiter anzuschauen.

„Es war ein schöner Tag, auch nach Auskunft der Aussteller“, so Sigrid Ernst nach der Veranstaltung.

hu