Künstlerin mit Leidenschaft

Ausstellung von Franca Schulze noch am Sonntag im ehemaligen Mausoleum

+ Bei der Vernissage in Etelsen: Dr. Ulrike Möller, die Künstlerin Franca Schulze und Andreas Brand als Vorsitzender des Schlossparkvereins. Foto: Hustedt

Etelsen – Es lohnt sich, am Sonntag, 23. Juni, einen Ausflug in den Schlosspark Etelsen zu machen, und speziell in das ehemalige Mausoleum im Park. Denn hier ist in der Zeit von 11 bis 18 Uhr die Künstlerin Franca Schulze anzutreffen. Dort im ehrwürdigen Mausoleum hat sie einige ihrer Bilder ausgestellt.