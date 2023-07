Kühe – und viel mehr in Haberloh

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Zumindest für einen Tag wird Haberloh zum „Kuhlturdorf“ und hat dann seinen Besuchern richtig etwas zu bieten, ist sich Bijanka Müller ganz sicher. © PS

Haberloh – Im kleinen Haberloh sind, rein zahlenmäßig, mehr Tiere zu Hause als Menschen. „,Kuh’, das steht für mehr Kühe als Einwohner in Haberloh“, sagt Bijanka Müller und die muss es als Ortsvorsteherin schließlich ja wohl auch wissen. Ihr politisches Ehrenamt hat mit dem „Kuh“-Ereignis am 29. Juli, in Haberloh aber nicht direkt zu tun. „Kuh – Kuhnst – Kuhltur – Kuhlinarik“ heißt dann das komplette Motto für diesen Sonnabend von 11 bis 17 Uhr in Haberloh.

Da lädt der Rinderzuchtbetrieb Hans-Albert Müller auf der Hofstelle Nr. 10 (also unter der Adresse Haberloher Dorfstraße 10) zu Besichtigungen ein. Dabei „können Sie alles Wissenswerte erfahren und hautnah erleben, wie ein Kälbchen zu einer erwachsenen Milchkuh heranreift, was mit der gemolkenen Milch geschieht, wie ein Weidegang der Kühe aussieht, was hier alles für das Wohlbefinden der Tiere getan wird und wie viel Herzblut hier in die Zucht und damit in die Zukunft gesteckt wird“, heißt es in der Ankündigung für diesen besonderen Tag in Haberloh.

„Kuhnst – das ist das schöpferische Gestalten aus dem Blickwinkel des Schaffenden. Für diesen Tag konnten wir die Künstlerin Larisa Leneschmidt gewinnen. Inspiriert von Frieda Kahlo hat sie das Thema ,Kuh’ aufgegriffen und ihre Werke damit wunderbar ergänzt. Unsere Kuhlturdiele und Kuhlturscheune, wo einst Kühe standen, werden sich in außergewöhnliche Ausstellungsräume verwandeln. Hier kann man in Ruhe verweilen und die Kunstwerke auf sich wirken lassen. Der Saxofonist Bernd Schlott wird das Fest musikalisch untermalen“, so Bijanka Müller als maßgebliche Organisatorin.

„,Kuhltur’ finden Sie bei uns in Haberloh in jedem Winkel. Ein besonderes Highlight ist die ,Alte Kate’ aus dem 17. Jahrhundert. Sie wurde von vielen Generationen liebevoll erhalten und befindet sich noch immer fast im Originalzustand“, heißt es in der Einladung für diesen Tag. Wer da den „Weg der 300-jährigen Buchen“ für einen kleinen Spaziergang genommen hat, kommt auf seinem Rundgang unweigerlich zu dem Herzstück der Veranstaltung: den Kühen.

Wenn man ganz ehrlich ist, dann haben die Veranstalter aber auch etwas in petto, das nicht „Muh“ macht: historische Traktoren nämlich. Einige sehr schöne Modelle können sich auf der Hofstelle Nr. 3 erleben lassen, versprechen die Veranstalter genauso wie „Kuhlinarik der besonderen Art“.

An besagtem Sonnabend wird Bäckermeister Bernd Cordes authentische Landköstlichkeiten aus dem Holzbackofen zaubern, lautet das Versprechen. „Es werden frische Holzofenbrote mit unterschiedlichen Dips, Leberkäse (Rindfleisch) oder ganz klassisch mit reiner leckerer Butter angeboten“, berichtet Bijanka Müller, zu deren Freude auch frischer Butterkuchen, nach alter Tradition hergestellt, zu haben sein wird. Für gekühlte Getränke und Kaffee ist auch gesorgt. „Und für die Kleinen steht ein Pommes-Wagen bereit“, so Müller. Es hat aber bestimmt auch niemand etwas dagegen, wenn sich die Großen eine Portion Pommes einverleiben.

Das Hofcafé in Haberloh ist an diesem Tag geöffnet und bietet eine Auswahl an selbst gebackenen Torten und Kuchen, Kaffee und Kaffeespezialitäten, Eisbechern und kühlen Getränke an. „Um Reservierung wird an diesem Tag gebeten“, heißt es in der Ankündigung. Der telefonische Kontakt kommt über die Nummer 0151 / 4210 5377 zustande.

Da Haberloh ja nun mal ein bisschen ab vom Schuss ist und bestimmt nicht alle Besucher mit dem Fahrrad kommen werden, ist dieser Hinweis von Bijanka Müller noch wichtig: „Auf der Wiese vor dem Dorf stehen Parkplätze für Sie zur Verfügung.“ jpw