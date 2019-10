Das „Kronsberg“ und seine Kinder

Langwedel - Von Rolf Göbbert. Als Diskothek bezeichnet man einen gastronomischen Betrieb, einen Ort an dem sich junge Menschen treffen, um zu tanzen, soziale Kontakte zu pflegen oder den Partner für das Leben zu suchen. Das Wort besteht aus dem griechischen Begriff Discos (Scheibe) und Theke analog der Bibliothek. Einst gab es im Landkreis Verden mehrere Diskotheken. Eine der Bekanntesten davon war das „Kronsberg“ in Langwedel-Förth. Im August 1965 als Schank- und Speisewirtschaft eröffnet, veranstalteten die Inhaber Fritz und Sieghilde Rathjen hier 1969 die ersten Diskoveranstaltungen.

30 Jahre lang kreisten unzählige Scheiben unter der Nadel der Plattenspieler. Der eine oder andere sieht rückblickend das „Kronsberg“ als eines der wichtigsten Projekte zur Familienbildung im Landkreis Verden. Und so manches Kind, welches zeitversetzt zwischen 1969 und 1999 geboren wurde, darf sich zurecht als Kronsberg-Kind bezeichnen.

Beginnen wir mit der Vorgeschichte, einer Liebesbeziehung mit Folgen.

Fritz Rathjen, der in Holtum-Geest bei der Firma Klenke eine Lehre zum Schmied absolvierte, lernte im Jahr 1953 auf einem Erntefest in Holtum-Geest seine spätere Frau Sieghilde, genannt Hilde, kennen und ließ bis zum heutigen Tage nicht von ihr ab. Fritz stammt aus einer Unternehmerfamilie aus Blender, dem Betrieb Röwer Pflugbau. Hilde Rathjen, geborene Wiebe, war die Stieftochter des ehemaligen Zimmereibetriebes Wiebe in Holtum-Geest.

Somit waren schon einmal gute Voraussetzungen für die späteren geschäftlichen Aktivitäten gegeben.

Nach der Hochzeit organisierte der geschäftstüchtige Vater von Hilde Rathjen ein Baugrundstück in Langwedel-Förth und im Geburtsjahr der Tochter Sabine begann man 1959 mit dem Hausbau und stellte es 1960 fertig. 1964 kam Sohn Thomas zur Welt und die Familie war komplett. Inzwischen arbeitete Fritz Rathjen in Verden beim Opel-Händler Jäckel als Autoverkäufer und verdiente nach eigenen Angaben gutes Geld. Hier hätte die Geschichte auch enden können.

Doch dann hatten Fritz und Hilde eine Eingebung, rissen 1965 fast das gesamte Erdgeschoss des Neubaus über Kopf und errichteten dort eine Kneipe. Auf die Frage, warum er das gemacht hat, meinte Fritz Rathjen: „Ich hatte einfach Lust auf Kneipe, vieles hatte sich dann einfach so entwickelt.“

Fritz und Hilde hatten keine Vorkenntnisse und waren familiär in Sachen Gastronomie (wie oben beschrieben) auch nicht vorbelastet. Man übernahm den Namen einer Wirtschaft in der Nähe, die aufgegeben hatte. Dabei handelte es sich um die Gaststätte des Schrankenwärters Karl Homann. Das Haus mit der Anschrift „Auf dem Kronsberg 49“ wurde vor Kurzem abgerissen.

Nachdem insbesondere das Kartenspielen in der neuen Gaststätte gut einschlug und sich viele Handballer aus Langwedel sowie Schützen aus Holtebüttel zum Kronsberg aufmachten, um sich dort zu vergnügen, entschied sich Familie Rathjen anzubauen.

Ein Clubzimmer mit separatem Eingang folgte im Jahr 1968 und zusätzliche Parkflächen wurden in der Nachbarschaft angemietet. Fritz, dem die Doppelbelastung durch Gastronomie und dem Beruf als Autoverkäufer zu viel wurde, schmiss seinen festen Job und konzentrierte sich ganz auf sein Geschäft. Mit Hochzeiten wollte er die neuen Räumlichkeiten auslasten.

Diese Idee schlug jedoch fehl. Die Konkurrenz war zu groß. Im Winter 1968/69 gesellte sich Bruder Rolf Rathjen, der spätere Miteigentümer des „Mic Mac“ in Achim- Baden, hinzu, und der Grundstein für die bekannte Diskothek „Kronsberg“ war gelegt. Erst wurden auf einer improvisierten Musikanlage freitags und samstags Schlager aufgelegt. Dann erweiterte man die musikalischen Bandbreite auf Disco- und Soulmusik. Das Konzept schlug ein wie eine Bombe.