Kreuzfahrtschiff ankert neben Gießkanne

Modellskipper vom Weichselsee zeigen ihre Konstruktionen vielen Neugierigen im Burgbad

+ © Niemann Auch Wasserflugzeuge und andere Minitiaturen landeten im Burgbad. © Niemann

Langwedel – Im Burgbad haben sich am Sonntag dutzende Modellboote getummelt und so hatten nach Saisonschluss die Gäste nicht in, sondern an den Wasserbecken ihren Spaß. Zu dem Event eingeladen hatte die Gemeinschaft der Modellskipper vom Weichselsee in Rotenburg, die zum fünften Mal im Bad zu Gast war.