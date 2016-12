Kreis genehmigt beide Giersberg-Windparks

Bau für 2017 geplant

+ © Mix Die Giersbergstraße ist wochenlang für den Verkehr gesperrt. Ein Unternehmen aus Grasdorf räumt dort den Seitenraum frei und verbreitert die Fahrbahn, damit dort im kommenden Jahr Schwerlasttransporte für den Bau von Windkraftanlagen möglich sind. © Mix

Etelsen - Von Michael Mix. Der Landkreis Verden hat für die beiden geplanten Windparks Giersberg-West und Giersberg-Ost die Baugenehmigung erteilt. Insgesamt sieben rund 200 Meter hohe Anlagen sollen dort im kommenden Jahr entstehen. Der „Bürgerverein gegen Windpark Giersberg“ will dagegen vor dem Verwaltungsgericht Stade Klage erheben.

Die „Windpark Langwedel GmbH“ mit Sitz in Bremen beabsichtigt, zwischen April und Juni 2017 nordwestlich der Giersbergstraße zwei Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 207 Metern und einer Nennleistung von drei Megawatt bauen. Die Nabenhöhe wird mit 149 Metern angegeben, der Rotordurchmesser mit 115 Metern. Die Genehmigung dafür hat der Kreis bereits am 29. November erteilt, wie dem gestrigen Amtsblatt zu entnehmen war.

Die Dean-Gruppe aus Neustadt am Rübenberge informierte gestern darüber, dass sie in den Gemarkungen Cluvenhagen und Daverden die gewünschten fünf Windräder errichten darf. Die Prüfung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sei positiv verlaufen. Laut dem Amtsblatt hat der Landkreis für „Giersberg-Ost“ am 7. Dezember grünes Licht erteilt. Eine Pressemitteilung war in beiden Fällen ausgeblieben.

Mit dem Bau der fünf Anlagen mit 101 Metern Rotordurchmesser, einer Nabenhöhe von 149 Metern und einer Gesamthöhe von 200 Metern bei einer Nennleistung von 3,05 Megawatt solle möglichst noch im Januar begonnen werden, teilt die Firma mit. Die Jahresleistung je Anlage werde 8200000 Kilowattstunden betragen. Der Windpark Ost könne rein rechnerisch 10250 Vier-Personen-Haushalte versorgen.

„Seit 2002 arbeiten wir an diesem Projekt. Es gab verschiedene Anläufe, doch erst jetzt wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben geschaffen“, erläutert Dr. Alexander Jäger-Bloh, Geschäftsführer der Dean-Gruppe.

Bürger, die im Großraum des neuen Windparks wohnen, sollen nach seinen Angaben an dem Projekt teilhaben können. Derzeit werde mit einer Energiegenossenschaft darüber verhandelt.

Der aus Bewohnern der Region bestehende Bürgerverein will die gesamte „Windfarm Langwedel-Giersberg“, wie es im Amtsdeutsch heißt, nach wie vor verhindern. „Das ist ein abgekartetes Spiel – die Politik wollte es so, die Verwaltung genehmigte es“, empörte sich zweiter Vorsitzender Johann Blohme gestern auf Nachfrage. Der Verein werde die einmonatige Widerspruchsfrist gegen die beiden Windparks ausschöpfen und mit rechtlichen Mitteln dagegen vorgehen, kündigte er an.

Blohme führt eine Reihe von Kritikpunkten an. So fehle für den Windpark West eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Noch mehr gibt es aus seiner Sicht an dem Genehmigungsverfahren für „Giersberg-Ost“ zu bemängeln.

„Beim Schallgutachten hätten die beiden Anlagen in West mit einbezogen werden müssen“, sagt der Grasdorfer, der auf Gesundheitsgefahren durch Infraschall und auch Schattenschlag verweist. Das faunistische Gutachten hält er ebenfalls für fehlerhaft. Das Vorkommen des vom Aussterben bedrohten Rotmilans in dem Gebiet werde „einfach ignoriert“. Blohme: „Die Naturschutzbehörde verdient ihren Namen nicht.“

Zudem könnten zwei Anlagen, die nur 120 Meter von der Autobahn 27 entfernt gebaut werden sollen, im Winter den Verkehr gefährden. Durch Eisabwurf gebe es laut dem Gutachten kein „erhöhtes Risiko“, „aber ein Risiko besteht eben“, folgert Blohme daraus. Deshalb müsse der Abstand der Windräder zur A 27 vergrößert werden.

Die Vorarbeiten für die „Windfarm“ laufen unterdessen bereits. An den schmalen Zufahrtsstraßen in dem Gebiet werden Bäume und Sträucher gefällt, um die Fahrbahnen für die Schwerlasttransporte zu ebnen.