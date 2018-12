Trommelprojekt in allen drei Kinderarchen kommt bei Kindern gut an

Fortsetzung dank 1000-Euro-Spende

+ © Wenck Voll bei der Sache waren die Erst- und die Zweitklässler der Langwedeler Kinderarche bei der Generalprobe mit Sven Bartel. Groß gespielt wird dann unter anderem am Donnerstag beim „Lebendigen Adventskalender“. © Wenck

Langwedel - „Wumm, wumm, tschack! Das ist wichtig“, sagt Sven Bartel in die junge Runde. Es ist nach dem Mittag, es ist Generalprobe. Soll man am Ende noch einen Durchgang wagen? „Mir tun die Hände weh“, klagt eine junge Musikerin. Aber selbstverständlich wird dann in der Kinderarche in Langwedel noch einmal Musik gemacht. Schließlich warten am Ende des Trommelprojektes in dieser Woche noch zwei große Aufführungen.