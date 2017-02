Kohltour durch Blockland mit Lerneffekt

Daverden - War in den letzten Jahren bei den ,,Kohl & Kultur“-Veranstaltungen stets das Waldschößchen Ziel, so fuhr der ,,Verein für Kultur und Geschichte Daverden“ jetzt ins Bremer Umland. Mit dem Bus ging es nach Bremen-Borgfeld, wo die reiselustige Gesellschaft an der Lilienthaler Heerstraße ausstieg. Auf dem Lehester Wümmedeich führte der Wanderweg fünf Kilometer weit bis zum Ziel: Gartelmanns Gasthof auf dem Blocklander Wümmedeich.

Unterwegs versorgte Organisator Hinrich Bischoff die Ausflügler mit interessanten Geschichten rund ums Blockland. Er hat viele Jahre in der Bremer Umweltbehörde gearbeitet und sich entsprechendes Sachwissen angeeignet.

Bei der Landschaftskultivierung im Mittelalter wurde das Gebiet durch Gräben und Blöcke eingeteilt – daher der Name Blockland. Holländer hatten es ab 1113 im Auftrag des Erzbischofs von Bremen kultiviert. Daher spricht man auch vom Hollerland.

Das Blockland war als mittelalterliche Gerichtseinheit ein Goh. Die Bewohner wurden verpflichtet, ihr Grundstück einzudeichen. Daher stammt der Spruch ,,Wer nicht will deichen, muss weichen“. Hinrich Bischoff erläuterte auch das Spatenrecht. Kam der Besitzer eines zur Deichlast verpflichteten Grundstücks seinen Pflichten nicht nach, wurde nach dem plattdeutschen Satz ,,Keen nich will dieken, de mutt wieken“gehandelt. Ein Spaten wurde in den Deich gesteckt und so der Besitz auf das Grundstück entzogen. Wer den Spaten herauszog, erwarb damit das Grundstück, aber auch die mit diesem verbundenen Lasten. 1300 wurde der große Wümmedeich gebaut. Im 14. Jahrhundert mussten die Betriebe viel Zins an die Großherren abgeben. Dadurch waren viele Bauern hoch verschuldet und gaben ihre Höfe auf.

Mit viel neuem Wissen trafen alle in Gartelsmanns Gasthof ein, wo den 66 Ausflüglern aus Daverden Kohl und Pinkel bestens mundeten. Danach ging es zurück, doch war der Rückweg nicht ganz so lang. Entlang der Semkenfahrt führte er auf dem Kuhgrabenweg in Richtung Universität, wo der Bus schon wartete und die Gesellschaft sicher wieder in den Heimatort brachte.

hu