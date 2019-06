Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Landlust

Etelsen – „Köstlichkeiten vom Lande, Kunsthandwerk und Landlust“ – und das mit rund 150 Ausstellern ist am Wochenende beim „Etelser Schlossgartenfest“ zu erwarten. Veranstalter ist die Familie Beckröge. Auf ihrem Hof und einem Teil des benachbarten Schlossparkgeländes ist die Veranstaltung am Sonnabend und Sonntag, 29. und 30 Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Längst hat sich das Schlossgartenfest bei den Freunden solcher Gartenfestivals einen Namen gemacht und entsprechend viele Anmeldungen hatte Jara Beckröge, die für die Auswahl der Aussteller zuständig ist. Sie nennt es ein „schönes Fest der Sinne“, was da auf die Besucher wartet. „Die buntesten Angebote“ habe sie bei den Ausstellern ausgewählt.

Kochvorführungen und das Dropswerk mit handgemachten Bonbons und Marshmallows sind zu sehen und zu erleben. Es gibt Kräuter, Naturkosmetik, Kleidung, Holzspielzeug, Brotbackmischungen, Öle, Wohn- und Gartenaccessoires, jede Menge Pflanzen und vieles mehr.

Zum besonderen Flair des Schlossgartenfestes gehören die Musiker, die an beiden Tagen auf der Bühne auf dem Hof auftreten. Dort liegt, in direkter Nähe zum Café des Gästehauses Schlossgarten, auch der gastronomische Schwerpunkt. „Das Zusammenspiel von Musik und Kultur auf Plattdeutsch werden unsere Künstler Heino Meyer, Tine Listich und die Band Rubberju vereinen“, so Jara Beckröge. Aber auch Chöre, wie Ver-Voices, werden auftreten.

Die Kinderarche Etelsen bietet eine liebevolle Betreuung des Nachwuchses inklusive Malen und Basteln. Eine große Rutsche wird noch aufgebaut und die Kinder dürfen das Trampolin der Familie Beckröge nutzen.

Weil es insgesamt mehr Parkplätze gibt – alle sind kostenlos – fällt der Park & Ride-Verkehr aus Achim-Baden weg. Behinderten- und Fahrradparkplätze gibt es in der Nähe der Eingänge.

Parallel zu der Veranstaltung werden an beiden Tagen halbstündige Führungen durch den Schlosspark und das Mausoleum angeboten.

Gästeführerin Dörte Borzek ist dabei mit Interessierten durch den Schlosspark, rund um das Schloss und in das Mausoleum unterwegs. „Durch ihr fundiertes Wissen sind ihre Führungen immer sehr interessant und sehr persönlich“, so Harm Beckröge. Ins Schloss zu gehen, wird wohl nicht möglich sein, da es durch Seminaren belegt ist, ein Blick von außen ist natürlich drin. Das weiter hinten im Park gelegene Mausoleum ist für eine Gemäldeausstellung geöffnet (Eintritt frei) und beim Rundgang ein zusätzlicher Höhepunkt.

Beginn der Führungen ist um 14, 15, 16 und 17 Uhr. Die Führungen dauern gut 30 Minuten und sind kostenlos. Dörte Borzek freut sich aber über jede Spende, die sie dann dem Schlossparkverein zu kommen lassen will. Von dem Geld sollen neue Rhododendren gekauft und gepflanzt werden. Es sind doch im vergangenen heißen Sommer im Park einige Pflanzen eingegangen. Die Familie Beckröge hat anlässlich des Festes den Schlossparkverein im Vorfeld der Veranstaltung mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro unterstützt.

Der Eintritt zum Schlossgartenfest beträgt acht Euro. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Schwerbehinderte / Rollstuhlfahrer mit einem gültigen Ausweis zahlen sechs Euro (eine Begleitperson hat freien Eintritt). Hunde an der Leine sind erlaubt. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.festimschlossgarten.de. jpw/wb