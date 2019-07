Knifflige Aufgabe, Fotos im Wald zu entdecken

Cluvenhagen – Es war zwar kühl, aber trocken, als sich etwa 20 Kinder mit Betreuern auf Fotosafari in den Lesseler und Daverdener Wald begaben. Ein Ferienspaß, organisiert von der Ortsgruppe Etelsen des Deutschen Roten Kreuzes.

DRK-Vormann Reiner Fetter teilte die Kinder in fünf Gruppen auf und schickte sie am Sportheim des TSV Cluvenhagen mit Fotos auf die Reise in den Wald, um die auf den Aufnahmen dargestellten Örtlichkeiten zu suchen. 18 Motive galt es in der Natur zu entdecken. Eine knifflige Aufgabe für die Mädchen und Jungen. Ihnen fiel es teilweise schwer, anhand der ungeordneten Fotoserie das richtige Bild im Wald zu finden und den dazu gehörenden Buchstaben einzutragen. Noch morgens hatte Fetter die Strecke abgelaufen, um durch Pfeile im Sand die richtige Richtung vorzugeben.

Zwischenziel bei der Rallye war die Freilichtbühne Daverden, wo Jutta Mohrmann schon mit Getränken wartete, um den Durst der jungen Entdecker zu stillen. Ging es bei diesem Suchspiel auf dem Hinweg am Cluvenhagener Baggersee und der Fischerhütte vorbei unten am Ufer der Alten Aller entlang, so führte der Rückweg über den Daverdener Schützenplatz, um dann durch das Eingangstor zum frisch angelegten Waldlehrpfad zu gelangen.

Wieder am Sportheim des TSV Cluvenhagen angekommen, gab es 14 Fragen zu beantworten. Wie viele Flügel hat denn nun ein Schmetterling? Dass es vier sind, wussten nicht alle. Auch nicht, warum Katzen Schnurrhaare haben – zum Tasten natürlich. Die Fragen nach der Hauptstadt von Italien, oder danach, auf welchem Kontinent die Wüste Sahara liegt, waren da schon einfacher.

Zum Schluss gab es noch eine tolle Überraschung. Auf dem TSV-Sportplatz wartete nicht nur Gaby Fetter mit ihrem Team, sondern auch die Rettungshundestaffel des DRK-Ortsvereins Emtinghausen. Die Rotkreuzler zeigten, was die Vierbeiner so alles können. Versteckte sich die Hundeführerin im Wald, wurde sie schnell von ihren tierischen Vertrauten gefunden. Als die Kinder dann auch selbst mit den Hunden aktiv werden durften, war das für viele ein großes Glück. Bei der abschließenden Siegerehrung bekam jeder Rallyeteilnehmer eine Urkunde und einen kleinen Preis. hu