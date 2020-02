Klimaschutzdebatte gibt Rückenwind

Langwedel - Von Lisa Duncan. Klimaschutz fängt vor der Haustür an, findet Gero Landzettel von der Wählergruppe im Flecken Langwedel (WGL). Anlässlich der global maßgeblich von Aktivistin Greta Thunberg vorangetriebenen Klimaschutzdebatte erstellte die WGL einen Flyer, der Ideen und bereits angeschobene Maßnahmen für Klimaschutz in der Kommunalpolitik enthält. Diesen verschickte die WGL kurz vor Jahreswechsel an Tausende Haushalte im Flecken.

„Es gab schon Rückmeldungen“, sagt Landzettel. Manchmal auch mit dem Tenor: Schön, dass ihr das macht, aber müssten Klimaschutzmaßnahmen nicht mindestens eine Ebene höher ansetzen? „Nein“, erklärt der WGL-Ratsherr, „wir haben diesen Flyer gemacht, weil wir das genau andersherum sehen. Wir können nicht darauf warten, dass was von oben kommt.“

Landzettel ist froh, dass der seit Langem wissenschaftlich erwiesene Klimawandel im politischen Mainstream angekommen ist: „Auch in Langwedel werden die Auswirkungen des Klimawandels immer offensichtlicher.“ Landzettel, der seit 1973 im Flecken wohnt, nennt als Beispiele die trockenen und heißen Sommer sowie Starkregenereignisse, die bis vor vier Jahren so nicht vorgekommen seien. Diese Entwicklungen ließen sich vor Ort positiv beeinflussen. „Es sind oft Kleinigkeiten, mit denen sich etwas erreichen lässt.“

Landzettel kann beispielsweise nicht verstehen, warum die Gemeinde bei der Erneuerung der Heizungsanlage an der Grundschule Völkersen erneut eine Gasheizung installiert hat. Im Mai 2019 hatte die WGL im Rat beantragt, dass bei Neubauten künftig die Wärmeversorgung über regenerative Energieträger laufen solle. „Wirtschaft ist wichtig, aber man muss nicht nur wirtschaftlich denken, sondern manchmal auch ein Zeichen setzen, um politische Prozesse anzuschieben“, findet Landzettel.

Mit einer anderen Bauleitplanung könne der Flecken ebenfalls Weichen für die Zukunft stellen. So lasse sich das zulässige Ausmaß der Versiegelung von Grundstücken festschreiben. Viele Bebauungspläne seien in einer Zeit entstanden, als Klimaschutz noch kein Thema war. Statt „Schottergärten“ brauche es mehr offene Grünflächen.

Auch bei gemeindeeigenen Gebäuden könnten Bauvorhaben klimaneutraler gestaltet werden, findet Landzettel. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und der energetisch fortschrittliche Neubau der Oberschule gingen bereits in die richtige Richtung. Einen Antrag der WGL zu Energiesparmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden stellte der Rat aber erst einmal zurück. Das Gremium verwies auf die Energie- und Klimaschutzagentur, die der Landkreis just unter Beteiligung der Kommunen gegründet hat. „Wir erwarten bis spätestens Mitte 2020 Ergebnisse“, betont Landzettel, der die Gründung der Klimaschutzagentur vor allem als kompetente Anlaufstelle für Projekte begrüßt.

Dass der Schutz von Bäumen und Sträuchern der WGL ein Anliegen, bekräftigte sie mit einem Antrag im Gemeinderat. Denn in Langwedel gibt es, anders als in Achim, keine Baumschutzsatzung. Der Rat stimmte dem Antrag zu, der unter anderem vorsieht, dass Rückschnitte und Fällungen nur zulässig sind, wenn sie zur Vermeidung von Schäden an Wohnanlagen oder aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind.

Offensichtliche Berührungspunkte gibt es zwischen Mobilität und Klimaschutz. Lobenswert findet Landzettel die verbesserte Infrastruktur am Bahnhof Etelsen: Die Schotterfläche auf dem Parkplatz wurde durch Pflasterung ersetzt. Der Flecken hat zudem in Kooperation mit den Stadtwerken am Rathaus eine Stromtankstelle für Elektroautos aufgestellt, was die WGL ebenfalls positiv bewertet.

Dass die Klimaschutz-Broschüre relativ textlastig daherkommt, sei kein Zufall: „Statt Wahlwerbung zu machen, wollen wir inhaltlich informieren.“ Die WGL hofft , so Menschen für Kommunalpolitik zu interessieren. „Vielleicht können wir auch Jüngere ansprechen.“ Denn wie die politischen Parteien hat auch die Wählergruppe, die seit 1986 im Gemeinderat vertreten ist, Nachwuchsprobleme. Bewusst habe die WGL jedoch darauf verzichtet, den Begriff „Fridays for Future“ zu verwenden. „Wir haben uns zwar an Kundgebungen beteiligt, aber wir wollen diese Jugendbewegung nicht überrollen“, so Landzettel.