Klenkes Gasthaus in Langwedel schließt

Teilen

Kohlbälle wird es im Frühjahr 2023 in Klenkes Gasthaus nicht geben. Am 20. Dezember sind die letzten Veranstaltungen, dann schließt die Langwedeler Institution. © wenck

Langwedel – Am 20. Dezember ist noch die Seniorenfeier des Ortsrates Langwedel im großen Saal, abends noch eine Firmenfeier. Wenn danach das Licht ausgeht, der Schlüssel umgedreht wird, ist Klenkes Gasthaus Geschichte. „Nach 165 Jahren. Ich hab’ vorhin noch mal nachgerechnet“, sagt Axel Klenke. Der 57-Jährige war die sechste Generation in dem Langwedeler Familienbetrieb.

„Kein Weihnachtsessen, kein Silvestermenü mehr, keine Kohlbälle, keine Beerdigungen, keine Hochzeiten.“

Das Ende als Familienbetrieb war eh absehbar. Mit Wirkung vom 1. Juni hatte Klenke das Gasthaus an einen Kollegen, an Haroon Scharifi, verkauft. Der allerdings ist in einem ganz anderen Gastronomiebereich unterwegs, hauptsächlich als Betreiber von Tank- und Rastanlagen an nord- und westdeutschen Autobahnen. Seit 2004 gehören die Langwedeler „Goldbach“-Rastanlagen zur Scharifis Unternehmen.

Auch wegen der komplett anderen Ausrichtung hatte und hat Scharifi nach eigenen Angaben keine Neigung, Klenkes Gasthaus selbst zu führen. Axel Klenke wurde mit Zeitvertrag als Alleinverantwortlicher für das operative Geschäft eingestellt, man vereinbarte die Zeit bis Ende des Jahres, um zu schauen, ob das aktuelle Konzept von Klenkes Gasthaus trägt.

Und das tut es nicht. Die Coronapandemie hat immer noch Folgen, die Energiekosten steigen in astronomische Höhen, die Einkaufspreise bei Lebensmitteln steigen immer weiter – und niemand weiß, wie lange und wie hoch noch. „Wenn man das alles an die Kunden weitergeben wollte, müsste ein Schnitzel bald 30 Euro kosten“, sagt Axel Klenke. Er selbst hat wie als selbstständiger Wirt das vergangenen halbe Jahr weiter 50 bis 60 Stunden in der Woche geackert. Der Ertrag steht dazu ehrlicherweise in keinem guten Verhältnis. „Den Angestellten haben wir schon lange vor dem Mindestlohn zwölf Euro gezahlt“, so Klenke. Trotzdem fehlen Leute.

„Allein das riesige Personalproblem“ sei für ihn ein ganz wichtiger Punkt gewesen, das Gasthaus Klenke zum Jahresende zu schließen, erklärt Haroon Scharifi auf Nachfrage. Der fehlende Nachwuchs, das fehlende Personal sei überall in der Gastronomie zu spüren und bereite extreme Schwierigkeiten. Die Kohlbälle im kommenden Jahr im Gasthaus Klenke waren schon sehr gut gebucht. „Aber wer hätte da arbeiten sollen, wenn alle feiern möchten?“, fragt Scharifi beim Telefonat.

„Wir hätten das wohl geschafft“, seufzt Axel Klenke im leeren Gasthaus. „Aber es hätte auch nichts mehr passieren dürfen.“ Also, ja: Die Personaldecke ist viel zu dünn. Die nächsten Wochen bis zum 20. Dezember werden noch einmal heftig, in jeder Beziehung, sagt Klenke. Aktuell ist er dabei, die bereits angenommenen Veranstaltungen für 2023 alle abzusagen. Das dauert länger als gedacht, manchmal rutscht so ein Gespräch auch ins Emotionale.

Das Gasthaus ist bis zum 20. Dezember für diverse Feiern und Veranstaltungen gebucht, die werden auch alle noch stattfinden. „Aber tatsächlich sind die Leute zurückhaltender geworden. Wir sind noch nicht wieder bei dem Stand vor Corona. Aber ich bin stolz auf die Vereine, all die Gäste. Viele haben uns auch in der Coronazeit die Treue gehalten.“ Schon in der Vergangenheit wurde im Normalbetrieb das Geld von Oktober bis März verdient. Solange hätte Axel Klenke wohl weitermachen wollen. „Kaufmännisch ist die Entscheidung zur Schließung absolut richtig“, sagt der Gastronom mit Leib und Seele. „Aber emotional ist das richtig Scheiße.“ Drei Wochen lang geben er und sein Team jetzt noch einmal so richtig Gas. Anschließend wird er sich eine Auszeit nehmen. Fast 40 Jahre Knochenjob haben von Leib und Seele Tribut gefordert. „Mit 16 hab ich hier meine ersten Hochzeiten gemacht.“ Aber dann will er wieder arbeiten. Nichts tun kann Axel Klenke nicht. „Gekämpft haben wir immer. Es war auch nicht alles hübsch. Aber es hat eigentlich auch verdammt viel Spaß gemacht.“ Was 2023 aus der Institution Klenkes Gasthaus wird, steht nach den Worten von Haroon Scharifi nicht fest. Man sei noch auf der Suche nach einem funktionierenden Konzept. Am Hause selber besteht zudem gewisser Sanierungsbedarf. „Ich stehe auch im Kontakt mit der Gemeinde“, sagt Scharifi. In einem Vierteljahr soll es eine Entscheidung über die Zukunft des Hauses geben.