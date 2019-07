„Kleintieren vor Ort Lebensraum bieten“

Langwedel - Von Michael Mix. Das Artensterben auf der Erde ist dramatisch. Viele Tiere und Pflanzen sind bereits von diesem Planeten verschwunden. Der Weltbiodiversitätsrat hat unlängst Alarm geschlagen. Eine Million Arten sind in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Noch kann die Menschheit solch ein epochales Auslöschen von Leben verhindern, aber dafür müsste sie bei der Landnutzung sowie beim Umwelt- und Klimaschutz gegensteuern. Im Flecken Langwedel, zunächst nur in der Ortschaft Völkersen, soll jetzt ein Anfang gemacht werden, indem Ackerrandstreifen nicht länger unter den Pflug geraten, sondern als Lebensraum für Flora und Fauna geschützt oder aber neu angelegt werden.

„Gründung einer Wegekommission für den Erhalt gemeindlicher Wegeflächen“, ist der Antrag der WGL-Fraktion in der Beratungsvorlage für die Kommunalpolitiker in schönstem Verwaltungsdeutsch betitelt. Aber wohl allen am Dienstagabend im Bürgersaal des Rathauses war klar, um was es dabei geht. Der Gemeinderat billigte in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause jedenfalls einhellig, dass „für den Zeitraum von maximal drei Jahren eine Wegekommission als Pilotprojekt eingerichtet wird“.

Andreas Noltemeyer, Mitglied der WGL-Fraktion und Ortsbürgermeister von Völkersen, gehört dem neuen Gremium genauso an wie der gesamte Ortsrat, sowie die Ortsvertrauenslandwirte Harm Heimsoth (Völkersen) und Dr. Rudolf Lüdemann (Daverden), Herbert Feder (Nabu), Bauamtsleiter Bernhard Goldmann und Bürgermeister Andreas Brandt. Die Kommission bekommt für ihre Arbeit, bei der unter Umständen Sachverständige hinzugezogen und Grenzen von Feldern festgestellt werden müssen, ein Budget von 10 000 Euro bereitgestellt.

„Es geht darum, Blühstreifen entlang der Äcker zu erhalten oder wiederzubeleben“, erklärt Noltemeyer auf Nachfrage dieser Zeitung und zeigt beim Ortstermin mit der Presse auf ein Maisfeld an der Straße Hehrenwiese. Die dortige landwirtschaftlich beackerte Fläche sei in den vergangenen Jahren Stück für Stück gewachsen, der Weg nebenan immer schmaler geworden, hat der Völkerser beobachtet. „Ein Randstreifen, der Kleintieren als Lebens- und Rückzugsraum dienen kann, ist hier, aber auch bei vielen anderen Feldern ja kaum noch vorhanden.“ Insekten, Lerchen, Rebhühner oder Hasen fänden in Monokulturen weder ausreichend Nahrung noch Unterschlupf.

Nicht immer weiteten Landwirte die Ackerflächen aus wirtschaftlichen Gründen auf Kosten der Natur aus, weiß Noltemeyer. „Mitunter passiert das auch unabsichtlich. Da sind ja oft keine erkennbaren Grenzen.“

Dennoch sehen der Ortsbürgermeister, der sich auch bei den Grünen engagiert, und andere in der Gemeinde Handlungsbedarf. Wiederholt sei es „zu Fällen der ungenehmigten landwirtschaftlichen Nutzung von Wegerändern gekommen“, heißt es in der Beratungsvorlage.

Nach dem Vorbild der Grabenschau soll die Wegekommission die Missachtung von Flurstücksgrenzen unterbinden. Vorgesehen ist, „markante Bereiche“ in der Gemarkung Völkersen jährlich daraufhin zu überprüfen, ob Linien überschritten wurden.

„In der Vergangenheit wurde der Bewirtschafter in Einzelfällen bei offensichtlichen Grenzverletzungen direkt zum Rückbau der Ackerflächen aufgefordert“, stellt die Verwaltung fest. „Wir wollen die Landwirte mal testen, wie ernst sie es mit dem Naturschutz meinen“, sagt Andreas Noltemeyer.