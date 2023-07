Kleiner wohnen in Langwedel – mit voller Absicht

Von: Jens-Peter Wenck

Gerade ist das Tiny House angekommen, schon ist eine Wand offen. „Noch“ muss es korrektweise heißen. Denn hier wurde der Erker für das Schlafzimmer angesetzt. © Hustedt

Langwedel – Das kleine Haus kam auf einem Tieflader nach Langwedel. Aber nicht in großen vorgefertigten Bauteilen, wie bei einem „normalen“ Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise. Dieses „Tiny House“ (was englisch ist und nichts anderes als „kleines Haus“ heißt), Grundfläche vier mal zehn Meter plus Erker für den Schlafbereich, zwölf Tonnen schwer, kam im Ganzen.

Und erregte gleich Aufmerksamkeit. Gibt es so etwas überhaupt schon in Langwedel? „In Langwedel ist es das erste“, sagt Bauherr Tom Bischoff. „In ganz Deutschland gibt es auch nur so 300, 400 Stück“, schätzt er.

Das neue Haus kam aus Bomlitz. Inklusive Dach, Wänden, Isolierung, Fenster, Türen. Die Elektrik fehlte noch, die Küche und die entsprechenden Anschlüsse auch. Tom Bischoff und seine Partnerin Katja Ueltzen konnten also noch nicht gleich einziehen. Folglich bleiben sie noch eine Zeit im Wohnmobil.

Auf die Idee mit dem Tiny House ist Katja Ueltzen gekommen. Als das Paar noch allein in einem 220 Quadratmeter großen Haus wohnte. „Eigentlich haben wir da nur Bad, Schlafzimmer und Küche benutzt“, sagt sie. Der Rest waren die teilweise langen Wege. „Das ist doch Blödsinn, das braucht kein Mensch“, sagt Ueltzen. Vor allem nicht zwei Leutchen allein. „Wir versperren nur Wohnraum für Familien“, haben sie sich gesagt. Und eine Familie hat das alte Haus dann ja auch gekauft.

Vorher war da ja die Idee mit dem Tiny House. „Ich hab’ mich informiert und gleich gemerkt: Das ist mein Ding“, sagt Tom Bischoff. Sowenig Arbeit wie möglich sollte das neue Haus machen. Selber wollten sie auch nicht mehr viel und groß machen.

Das ist aber nur ein Teilaspekt. Bischoff und Ueltzen hatten sich schon in Nordhessen ein Tiny House an-, ausgeguckt und vorbestellt. Das war aber durchaus noch mit einigen Kunststoffen versehen. Dann kam der Hinweis auf einen Betrieb in Bomlitz. „Wir können ja mal gucken“, lautete die Meinung. „Wir überlegen uns das“, hieß die Ansage nach der Besichtigung. Aber eigentlich stand schon nach dem Einsteigen ins Auto und dem Start zur Heimfahrt fest: So ein Haus soll es werden und kein anderes.

Das im Äußeren völlig unspektakuläre Gebäude hat es im Inneren nämlich in sich, und zwar ausschließlich Holz und natürliche Stoffe. Die Wärme im Winter hätte gern über eine elektrische Infrarotheizung kommen sollen. Das würde aber nicht reichen, also gibt es eine Fußbodenheizung. „Wir wollten sowenig Wasser im Haus, wie möglich“, sagt Tom Bischoff. Im Bad ist eine große Dusche und natürlich ein Waschbecken. Aber die Toilette ist speziell. „Unsere Cinderella“, strahlt Katja Ueltzen. „Cinderella“ kommt aus Norwegen – und ohne Wasser aus. Was Menschen in ihr hinterlassen wird im Endeffekt verbrannt, die verbleibende saubere Asche sei erstens herzlich wenig und lasse sich zweitens problemlos im Garten entsorgen.

Ihren Strom wollten die beiden angehenden Tiny-House-Bewohner zumindest in weiten Teilen mittels Technik und Sonnenkraft erzeugen. Und ja, ein kleiner norwegischer Ofen kommt auch noch ins Haus.

Eine Terrasse und ein Carport auch noch. Da haben sie bei der Tischlerei, die das Haus gebaut hat, gefragt, ob man da nicht auch mit Materialien wie WPC, also Holz-Kunststoffgemischen, arbeiten könnte. Die Antwort sei sehr eindeutig ausgefallen: „Klar könnt ihr. Aber dann macht das allein.“ Geliefert wird da nur von vorn bis hinten und von oben bis unten ökologisch. Terrasse und Carport werden auch „Vollholz“.

Das Holz des Hauses ist auch schon vorgegraut, darf in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auch gar nicht mehr gestrichen werden, das würde ihm gar nicht bekommen.

Platz für Küchenzeile und das Wohnzimmer. © Wenck

„Ja, wie lange hält das denn dann, haben wir gefragt“, erinnert sich Tom Bischoff. Ihr kennt doch die Holzkirchen der Wikinger in Norwegen? Lautete die Gegenfrage. Die halten 1 000 Jahre, „Mit 400 Jahren kannst du also rechnen.“ Vorausgesetzt, man kommt nicht auf die Idee zu streichen. Das würde dem Material nicht bekommen.

Wer sich für ein Tiny House entscheidet, ist sich bewusst, dass er nicht so viel Platz für „Zeugs und Kram“ hat, wie in einem großen Haus. Auch für Familien mit Kindern ist so ein Kleinsthaus nichts, denken Ueltzen und Bischoff. Aber für zweite Leute, die so etwas wollen, genau richtig. Allerdings hat das erste Tiny House Langwedel nun auch keine klassische Hausoptik. Was für eine Baugenehmigung, die in diesem Fall ja eher eine „Aufstellgenehmigung“ ist, durchaus ein ernstes Problem ist. „In Sondergebieten wie etwa auf Campingplätzen stehen ja öfter Tiny Häuser“, sagt Tom Bischoff“. „Als Ferienhäuser genutzt.“ In reinen Wohngebieten sind Tiny Houses fast unmöglich. Das neue Heim von Bischoff und Ueltzen steht in einem sogenannten Mischgebiet.

„Und es ist wirklich allen zu raten, die es mit so einem Haus versuchen wollen, sich einen Architekten zu suchen, der sich damit auskennt“, so Tom Bischoff. Nach eher negativen Signalen aus dem Langwedeler Bauamt wurde ein Architekt beim maßgeblichen Bauamt des Landkreises Verden tätig. „Und schon die Bauvoranfrage ging so durch.“

Bleibt am Ende noch die berühmte Preisfrage: Was kostet der Spaß? Antwort: von bis. Das hängt alles ganz davon ab, was die Bauherren sich für ein Haus bestellen. „Auch bei einem Tiny House geht Luxus.“