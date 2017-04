Häuslingshaus zum kulturellen Mittelpunkt gemacht

Schon jetzt im Frühling gibt es am Langwedeler Häuslingshaus lauschige Ecken. Hier wird es am Monatsende zur Walpurgisnacht dann wieder richtig voll.

Langwedel - Seit der Fertigstellung, der Einweihung 2013 und der Inbetriebnahme des sanierten Häuslingshauses hat der Langwedeler Kulturverein das Haus zu einem kulturellen Mittelpunkt der Gemeinde gemacht. Logisch, dass man sich jetzt auch hier zur Jahreshauptversammlung traf.

Elke Raddatz berichtete über die Kunsthandwerker Märkte im Frühjahr und im Herbst und hob dabei die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den beiden Langwedeler Schulen hervor. Jürgen Luttmann und Harald Fronzek zogen ein positives Fazit über die Feier zum 1. Mai und der Walpurgisnacht. Über das beliebte Erzählcafé, den Bücherflohmarkt und den Spielenachmittag berichtete Silke Fronzek. Wolfgang Ernst hielt einen Rückblick auf die gelungenen Ausstellungen und den „Tag des offenen Denkmals“.

Erinnerungen an gemeinsame Aktionen des Vereins

Der 1. Vorsitzende Rolf Göbbert erinnerte an die Mitarbeit anlässlich der Langwedeler Kulturtage, bei denen sich der Verein bei der Gesamtorganisation, mit einem Konzert, einer literarischen Lesung und einer Gemäldeausstellung des Malers Nobert Sauer und der Suche nach zusätzlichen Geldgebern eingebracht hatte.

Außerdem erinnerte Göbbert an den Nachmittag mit Kameruner Gästen, an die Kulturfahrt nach Bremen, das irische Konzert und an die Jahresabschlussveranstaltung mit Pago Balke im Rathaus. Hier wurde hervorgehoben, dass die Gemeinde jetzt mit einer guten Bühne und einer Bühnenbeleuchtung ausgestattet ist, sodass Künstler richtig in Szene gesetzt werden können.

Sigrid Ernst setzte sich mit den Theaterevents auseinander, zum einen mit dem Stück H.M.-Rullf „Ein Künstlerschicksal zwischen den Weltkriegen“ von Christoph Bendikowski und dem Stück „Hexen, Heiden, Heilige“ von und mit Christiane Hess.

Kulturelles Leben in Langwedel weiterentwickelt

Neu und kurzfristig wurde eine Kinderkulturreihe mit fünf Veranstaltungen in den Wintermonaten ins Programm genommen. Die Resonanz sei gut gewesen, so Ernst. Das Angebot für junge Familien wäre aber ohne die Zuwendung der Lokalen Arbeitsgruppe Langwedel nicht zu finanzieren gewesen.

Bei diesem umfangreichen, hochwertigen Programm kann man resümieren, dass sich der Kulturverein in der Gemeinde und weit darüber hinaus einen Namen gemacht hat, das investierte Geld und das Engagement vieler Mitglieder sich gelohnt hat und eine Weiterentwicklung des kulturellen Lebens in Langwedel in Gang gesetzt worden ist. Der Verein hat sich von Anfang an bemüht, Lücken zu finden und sein Angebot so zu gestalten, dass man anderen Anbietern nicht in die Quere kommt.

Unklar, ob Verein Denkmalschutz alleine finanzieren kann

Wolfgang Ernst legte einen positiven Kassenbericht vor. Der Verein sei durchaus in Lage gewesen, einige kostenintensive Investitionen aus eigenen Mitteln zu stemmen. So wurde im vergangenen Jahr der dringend notwendige Lagerschuppen in Eigenarbeit gebaut, die Außenanlage eingeebnet und für die Raseneinsaat vorbereitet.

Wolfgang Ernst kündigte allerdings eine größere Ausgabe für das kommende Jahr an: Der Verein ist verpflichtet, die unter Denkmalschutz stehenden „Farbfassungen“ regelmäßig zu warten bzw. Schadstellen instand setzen zu lassen. Dazu muss die Restauratorin Christiane Meier angefordert werden. Ob der Verein diese Ausgabe allein stemmen kann, ist ungewiss.

Feier zum 1. Mai im Häuslingshaus

Rolf Göbbert wurde als 1. Vorsitzender wiedergewählt. Sigrid Ernst wurde als Protokollführerin bestätigt und gehört damit wieder dem erweiterten Vorstand.

Kurz wurde ein Ausblick auf die Veranstaltungen im Jahr 2017 gegeben. Im April wird sich der Langwedeler Kulturverein wieder bei der Ausgestaltung der Langwedeler Kulturtage maßgeblich beteiligen und gemeinsam mit hiesigen Künstlern und der Gemeindeverwaltung ein feines internationales Straßenfestival organisieren. Ebenfalls noch im April wird die Walpurgisnacht und danach die Feier zum 1. Mai am Häuslingshaus stattfinden.

Am Schluss ging man noch auf die langsam, aber stetig wachsende Mitgliederzahl ein und konnte an diesem Abend sogar wieder ein neues Mitglied begrüßen.