Märchenstück von Xenia Ertel hat am 19. Mai in Daverden Weltpremiere

Daverden - Neue Regisseurin, neue Autorin, neue Schauspieler – alles neu macht der Mai, könnte man meinen. Dabei ist die Regisseurin schon seit Beginn der Proben im Februar dabei, die Schauspieler ebenfalls, und das Stück wurde bereits vor einigen Jahren geschrieben. Dennoch: Im Mai führt die Freilichtbühne Daverden ihr Märchenstück auf, die Premiere steht am Sonnabend, 19. Mai, auf der Bühne im Daverdener Holz an. „Die kleine Flussprinzessin“ heißt das Stück für große und kleine Märchenfans. Xenia Ertel hat es geschrieben und Edelfried Hennig die Musik dafür komponiert.

Sieben Jahre lang lag das Märchen in der Schublade. „Ich wollte ein Stück schreiben, das in der Alten Aller spielt“, sagt die 29-Jährige und staunt, wie es sich entwickelt: Zu sehen ist auf der Freilichtbühne ein Dschungel aus Seegras, mit moosüberwuchertem Stein und freundlich dreinblickendem Fels, am Ufer ein kleiner Steg – so stellt man sich die Landschaft unter der Oberfläche und am Ufer der Alten Aller vor. Stephanie Förster und Kerstin Petersen entwarfen und malten das Bühnenbild.

Das Stück passt perfekt auf die Freilichtbühne. Kein Wunder, denn Xenia Ertel gehört dem Ensemble seit 15 Jahren an. Dass das Märchen nicht eher aufgeführt wurde, lag daran, dass Schauspieler für die Rollen fehlten. In diesem Jahr ist es soweit: Neun Kinder und Jugendliche verstärken das Ensemble – Frieda Petersen, Tom Hübel, Lina Penczek, Fenja Fahrenholz, Samia Zouheir, Manja Felsch, Carlina Heutling, Vivian Schmitt und Levi Budnick – sodass dem Stück endlich Leben eingehaucht wird. Übrigens: Xenia Ertel ist nicht nur Autorin des Stücks, sondern wirkt auch als Akteurin auf der Bühne mit: Sie mimt die Wasserschnecke.

Neu ist auch die Regisseurin. Genauer gesagt, es ist ein Team aus zwei Spielleitern, Uwe Witten und Stephanie Förster. Während Witten jahrelange Erfahrung hat, ist Förster zum ersten Mal dabei. Im vorigen Jahr wollte sie als Souffleuse mitarbeiten, fiel aber wegen Krankheit aus, und ihr Ehemann Eric Förster übernahm den Posten. Den teilt er sich jetzt mit Jutta Mohrmann, und Stephanie Förster führt Regie.

„Das will nicht jeder machen“, sagt die Cluvenhagenerin und lacht. Die nötigen Voraussetzungen bringt sie mit: Übersicht und Durchsetzungskraft, um die Schauspieler anzuleiten, und alles mit engelsgleicher Geduld und einer großen Portion Humor. Sie hat ein Ohr für die kleinen Sorgen und Nöte der Akteure und weiß immer Rat. „Ich hatte zuvor keine Vorstellung davon, was auf mich zukommt, doch es macht großen Spaß“, sagt sie mit einer Begeisterung, die das Ensemble ansteckt.

Geprobt wird seit Februar. Den Auftakt machte der Workshop im Schullandheim, und im März übten die Schauspieler in der Halle des TSV Daverden. Im April ging es auf die Freilichtbühne, jeden Sonnabend und Sonntag verbrachten die Schauspieler Stunden im Wald. Seit Mai wird zusätzlich noch an einem Tag in der Woche geprobt. Die Mühen haben sich gelohnt. „Im großen und ganzen klappt es super, ich bin sehr zufrieden“, so Förster.

Zum Inhalt: Die magische Perle sorgt für die Verständigung und Harmonie der Flussbewohner, doch eines Tages ist sie aus dem Palast des Flusskönigs verschwunden. Prinzessin Neva, die sich dafür verantwortlich fühlt, macht sich mit ihrem besten Freund, dem kleinen Fisch, auf den Weg, die Perle zu suchen. Aber ohne deren Macht können sie einander nicht mehr verstehen.

Flusshexe Morch hat die Perle geklaut, doch seit sie in ihren Händen ist, ist deren Magie verloren. Damit Morch die Perle für ihre Zwecke nutzen kann, braucht sie ein Wesen aus der Welt der Luft. Daher weist sie ihren Gehilfen, den Krebs, an, den Menschenjungen Egon zu entführen. Egon gerät in Morchs Gewalt, und jetzt hat die Hexe die Möglichkeit, die Macht im Fluss an sich zu reißen. Aber auch die anderen Schlossbewohner sind inzwischen auf der Suche nach der Perle. Ob sie das Kleinod finden?

Wer das wissen will, kommt am Sonnabend, 19. Mai, zur Premiere. Beginn ist um 16 Uhr auf der Bühne im Daverdener Holz. Weitere Aufführungen sind am Pfingstmontag, 21. Mai, Sonnabend, 26. Mai, und Sonntag, 27. Mai. Beginn ist jeweils um 16 Uhr.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene acht Euro und für Kinder bis 15 Jahre drei Euro. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) kostet 22 Euro. Gruppen von 15 Personen aufwärts nach Absprache. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0176/ 78682259 und per E-Mail an info@freilichtbuehne-daverden.de. is

