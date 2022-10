Kirsten Winkelmann aus Daverden: Und dann geschieht ein Mord

Was Australien Shepherd Cody von Kirsten Winkelmanns neuem Roman „Liebe auf den ersten Mord“ hält, können wir nicht sagen. Aber er ist vor allem für ihre treuesten Leserinnen gemacht. Das ist sicher. © Jörn winkelmann

Daverden – „Es ist eine Rückkehr“, sagt Kirsten Winkelmann. Mit „Liebe auf den ersten Mord“ legt die Daverdener Autorin jetzt wieder einen zeitgenössischen Roman vor. „Eine Lovestory mit ziemlich vielen Krimi-Elementen.“ Ihr neues Buch ist durchaus auch dem Begehren ihrer Fans geschuldet. Die hat sie mit Liebes- und Entwicklungsgeschichten gewonnen.

Zuletzt hatte sich die 52-Jährige mit dem zweiteiligen „Der Speersohn“ auf das ihr völlig neue Gebiet des historischen Romans und in die Zeit von Germanen und Römern nach der Varusschlacht begeben.

Was bei ihren treuen Leserinnen, es sind nun einmal nachweislich vor allem Frauen, die lesen, zu einem durchaus vernehmlichen Seufzen führte – das jetzt mit „Liebe auf den ersten Mord“ ein wohliges werden sollte. Die Geschichte dreht sich um den durchaus humorvollen Medizinstudenten Endris. Eigentlich ein bodenständiger Christ. Aber er verliebt sich unsterblich in seine bildhübsche Kommilitonin Mareen. Die nun wieder will überhaupt nichts von Endris wissen. Was der aber nicht akzeptieren will und kann. Der Student verstrickt sich in ein Netz aus Lügen, ruiniert sich finanziell, rätselt über das Geheimnis seiner Angebeteten – die womöglich in kriminelle Machenschaften verstrickt ist. „Und dann geschieht tatsächlich ein Mord“, sagt Kirsten Winkelmann.

Für die Veröffentlichung ihres neuesten Buches hat sich Winkelmann nun völlig unabhängig gemacht, gibt den Roman komplett in Eigenregie ohne Verlag über den Versandhändler Amazon heraus. „Ich brauche meine Freiheit“, hat sie festgestellt. Kompetenten Rat und Tat nehme sie gern an. Sich und ihre Geschichten verbiegen oder verändern, um einem Rezept nach Schema F zu folgen, das Erfolg verspricht? Kommt nicht in Frage.

Unbedingt gewollt hat sie das Cover ihres neuesten Buches, für das Birgit Gregorius aus Verden verantwortlich zeichnet. Überhaupt sind etliche Menschen beteiligt, auch bevor ein Winkelmann-Werk in Eigenregie das Licht des Handels erblickt. Die Geschichte wird in ihren unterschiedlichen Stadien von verschiedenen Lektoren aus Familie und Freundeskreis gelesen, erzählt die Daverdener Autorin. Vom ersten geschriebenen Satz bis zum fertigen Buch können da gut und gern zwei Jahre ins Land gehen. „Das dauert immer alles so furchtbar lange“, sagt sie und lacht.

Aber, ganz im Vertrauen, in dieser Zeit arbeitet Winkelmann schon wieder an neuen Projekten. So auch jetzt. Ihr nächster Roman steht schon sehr gut da, die Veröffentlichung ist im kommenden Jahr geplant. Es wird wieder ein historischer Roman werden. „Zur Liebe im Stande“ soll er heißen und er spielt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Außerdem hat Kirsten Winkelmann versucht, selbst ein Hörbuch einzulesen und aufzunehmen, drohte an dem Projekt zu verzweifeln – und dann wurden ihre Gebete erhört. Es meldete sich eine junge Frau aus Hamburg mit großem Interesse an einer Hörbuchproduktion und Zusammenarbeit mit Kirsten Winkelmann. Das Projekt hat Fahrt aufgenommen ...

Erst einmal ist nun „Liebe auf den ersten Mord“ auf dem Markt.

Für 13,98 Euro bei Amazon zu bestellen sowie in der Langwedeler Buchhandlung Rohrberg und Edeka Redling direkt zu erwerben. Oder man holt sich das Buch direkt bei Kirsten Winkelmann. „Dann gern auch mit Widmung.“

kirsten-winkelmann.com