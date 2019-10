„Kinder und Zirkus – das passt“

Etelsen - Von Jens Wenck. Das weite Rund des Zirkuszeltes verschwindet im Halbdunkel. Nur die Manege liegt im Scheinwerferlicht. Vor dem Zelt versucht sich noch der Nachtfrost auf dem Rasen des Sportplatzes neben der Grundschule Etelsen festzubeißen. Drinnen ist es mollig warm. Das Zelt ist beheizt.

„Jetzt musst du gucken, Frau Burgard. Jetzt kommt der Höhepunkt“, dreht sich eine junge Artistin aus Etelsen zu ihrer Schulleiterin um. Der Elektromotor startet, die Seilwinde zieht an – und eine Grundschülerin nähert sich dem nicht gerade niedrigen Zeltdach. „Ich weiß nicht, ob ich das wirklich sehen möchte“, meint die Schulleiterin. Zu spät.

Kurz darauf fliegt ein strahlendes Mädchen seine Runden. „Applaus für Supergirl“, ruft Jesse Thiel nach geglücktem Ausflug in luftige Höhen und perfekter Landung in die Runde. „Geil, oder?!“, sagt die junge Dame von vorhin zu Kerstin Burgard. Eine Antwort will sie aber gar nicht haben. Ihr Urteil steht fest.

Seit Montag ist die Familie Thiel aus Lilienthal mit ihrem Mitmachzirkus El Dorado in der Grundschule Etelsen, für eine gemeinsame Projektwoche. Halt, stimmt nicht ganz. Weil der Reformationstag einen Schultag aus der Woche rausknabbert, waren einige der Thiels schon am Freitag in Etelsen und stellten ihr Programm vor, aus dem sich die Kinder dann etwas aussuchen konnten. Da gibt es die Trapez- und Seilartisten, die Jongleure, die Cowboys- und -girls mit ihren Lassos, die Bodenartisten, die Clowns, die Leute von der Hundedressur, die Kinder mit den Lamas und Ziegen und und und.

„Wir machen den Mitmachzirkus jetzt seit 16 Jahren“, erzählt Christa Thiel in einer Pause, als die Hunde und die Kinder draußen toben. Zwölf Geschwister sind die Thiels, alle haben in Etelsen eine eigene Gruppe. Hier sind in zwei Blöcken auch jeweils an die 100 Kinder zu betreuen. „Die sind sehr gut organisiert“, findet Schulleiterin Burgard. Jedes Kind hat am Vormittag anderthalb Stunden Zirkustraining. Das passt hervorragend in den normalen Ablauf an der Schule.

Lehrerin Tanja Bochinski hat ein bisschen freie Zeit, guckt beim Training im Zelt und in der Sporthalle zu. „Die können unglaublich gut mit den Kindern.“ Das hat auch schon die Schulleiterin gesagt.

„Kinder und Zirkus, das passt gut zusammen“, meint Christa Thiel. Die Kinder wüssten schon, was sie zu machen haben. Sie durften sich ihren Auftritt ja auch aussuchen. „Das läuft alles ganz ruhig und entspannt ab.“ Und Zirkus sei ja auch etwas Besonderes. Die Thiels sind durchaus mit Absicht mit dem großen Zelt, den Tieren und den diversen knallbunten alten Wagen und gepflegten alten Lkw (die so mancher Oldtimershow zur Ehre gereichen würden) nach Etelsen gekommen. Es soll genauso bunt und fantastisch aussehen, wie sich Kinder einen Zirkus vorstellen.

Noch einmal ganz schnell bei einer Probe gucken. „Ihr müsst das mit Liebe machen. Sonst funktioniert das nicht. Check?“, lautet die Ansage bei den Lamas. Vielstimmige Antwort: „Check!“ „Die Tiere fühlen, was ihr selber fühlt.“ Angst ist das nicht gut.“ Und wenn man traurig ist? Dann trösten die Vierbeiner. „Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass euch ein Lama knutscht.“

Am heutigen Freitag geht die Zirkusprojektwoche zu Ende. Mit jeweils zwei Vorstellungen für die Familien der jungen Zirkusleute auf Zeit. Es dürfte nicht die letzte Etelser Schulzirkus gewesen sein. Ziel sei es, jedem Kind einmal in seiner Schulzeit so eine besondere Woche zu ermögliche, so Kerstin Burgard.