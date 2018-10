Kinder und Theater: Das muss Spaß machen

Langwedel - Der Langwedeler Kulturverein hat es wieder hinbekommen. Auch in diesem Herbst und Winter wird es in Langwedel eine Kinderkulturreihe geben. Mit dabei sind erneut die Künstler Christoph Bendikowski und Eva Spilker aus dem Genre Figurentheater und Puppenspiel. Ergänzt wird das Programm vom Schauspieler Benedikt Vermeer und dem Musiker Ihno Tjark Folkerts. Die Reihe beginnt am 18. November.

Warum gibt man sich beim Langwedeler Kulturverein eigentlich solche Mühe ein Programm für Kinder aufzustellen, warum sieht man ausgerechnet ein regelmäßiges Kulturangebot gerade für die Kleinsten als so wichtig an?

„Kindertheater ist der Einstieg für die Jüngsten zum Theater. Mit ihrer ganz eigenen Herangehensweise – dem Spaß – können wichtige Potenziale für ihre Persönlichkeitsentwicklung geschaffen werden. Die Kinder werden an Kultur und Sprache herangeführt und dürfen anspruchsvolle, kindgerechte Geschichten erleben“ sagt dazu Sigrid Ernst vom Kulturverein.

„In dem Kinder in die Kultur unterschiedlicher Ausrichtung einbezogen werden, wird ihre gesellschaftliche Teilhabe gefördert. Gerade in der heutigen Zeit, in einer sich ständig und immer schneller wandenden Gesellschaft, in Zeiten von Mobilfunk und konsumorientierten Fernsehsendern, droht gerade die Kultur für Kinder immer mehr zu verarmen“, so Ernst. Die Veranstaltungsreihe ist also auch ein ganz bewusst gesetzter Gegenpol zum Computergedaddel und Fernsehgegucke.

Der Langwedeler Kulturverein hat für die Wintermonate nun fünf Veranstaltungen geplant. Den Anfang macht am 18. November Eva Spilker mit ihrem Regenbogentheater und „Schlauer macht lustig“. Dieses Stück ist der Fabel vom Löwen und der Maus nachempfunden und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Am 2. Dezember sind Christoph Bendikowski und sein Ekke Neckepen-Theater mit der Weihnachtsgeschichte „Und sie folgten dem Stern...“ für Kinder ab vier Jahren und ihre Familien. Das Stück passt gut in die Adventszeit und stimmt „in wunderbarer, ruhiger Weise auf die Weihnachtszeit ein“, ist man sich beim Kulturverein sicher.

Am 6. Januar entführt Benedikt Vermeer als Jim Hawkins in die geheimnisvolle Welt des einbeinigen Piraten Long John Silver und seines sprechenden Papagei. Klar, hier liegt der berühmte Roman „Die Schatzinsel“ der Geschichte zugrunde, die Vermeer für Kinder ab 6 Jahren gemacht hat. Ihno Tjark Folkerts präsentiert dazu mitreißende Violinmusik.

Am 3. Februar präsentiert Christoph Bendikowski „Die Geschichte von Billy the Pig“, einen ebenso spannenden wie lustigen Western für Kinder ab 5 Jahren.

Zum Abschluss der Reihe bietet Eva Spilker am 3. März „Rübenzahns Puppenzirkus“ für Kinder ab 4 Jahren auf. „Die Zuschauer werden nicht nur in atemloser Spannung gehalten, nein hier kann man auch mitmachen“, heißt es in der Ankündigung.

Dieses bunte, vielfältige Programm hat der Langwedeler Kulturverein gemeinsam mit den Künstlern erarbeitet, berichtet Sigrid Ernst. An den Altersangaben sieht man schon: Man richtet sich an Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter und ihre Familien.

Ganz ehrlich muss man auch sagen: Nur aus eigenen Finanzmitteln hätte der Kulturverein so eine Reihe nicht auf die Beine stellen können. Es gibt einen Zuschuss vom Landkreis Verden (über die Lokale Arbeitsgruppe Langwedel der Jugendhilfeplanung), die Gemeinde Langwedel beteiligt sich, Edeka Redling ist als Sponsor wieder mit an Bord und einen Teil finanziert dann der Kulturverein selbst.

An den genannten Terminen beginnen die Vorstellungen jeweils um 15 Uhr im Rathaus Langwedel (Große Straße 1), Einlass ist immer ab 14.30 Uhr. Einzelkarten gibt es nur an der Tageskasse für fünf Euro pro Person, Familienkarten für drei Personen kosten 12,50 Euro und Abo-Karten für alle fünf Vorstellungen für ein Kind und eine Begleitperson sind für 25 Euro zu kaufen. Abo-Karten bekommt man auch schon währen des Langwedeler Kunsthandwerkermarktes im Langwedeler Rathaus am 3. und 4. November am Stand des Kulturvereins.

jw