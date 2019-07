Für Kinder kostenlos

Hagen-Grinden – An die 200 Mädchen und Jungen tobten jetzt über das weitläufige Gelände des Campingplatzes „Drosselhof“ in Hagen-Grinden. Das diesjährige Kinderfest fand richtig große Resonanz. Campingplatz-Chef Jens Becker hatte zu diesem Ferienspaß eingeladen und nicht nur junges Volk aus dem Flecken Langwedel war gekommen, sondern auch Nachwuchs der Camper.

Jens Becker und sein Helfer Markus Schrodin sorgten dafür, dass alles gut lief. Gekommen war auch der Sternenfahrten-Rettungswagen des Ambulance Service Nord (ASN).

Dort wurden von Sanitätern Kinder versorgt, denen vorher mit viel Schminke Verletzungen auf die Haut gemalt worden waren. Das sah dann schon täuschend echt aus. Die Ortsfeuerwehr Etelsen war ebenfalls gekommen, speziell die Kinderfeuerwehr. Erstmals wurde auch ein Flohmarkt veranstaltet.

Eine beliebte Station war die kleine Kegelbahn. Am Nagelbrett galt es für die Kinder, ebenso ihr Geschick zu beweisen, wie beim Zielen auf Luftballons oder dem Abspritzen bei der Feuerwehr. Natürlich lockte die Hüpfburg viele Kinder, auch größere, an. Bauchredner „Didibel“ aus Walsrode zog Kinder und Eltern in seinen Bann.

Zum ersten Mal beim Kinderfest dabei war „Pegasus“ Bremen. Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Bremer Krebsgesellschaft und der Musik- und Träume-Therapeutin Marie-Luise Zimmer, ein Unterstützungsangebot für Kinder, deren Eltern oder Geschwister an Krebs erkrankt sind. Der Pegasus-Stand war immer dicht umlagert, denn dort gab es Geschicklichkeitsspiele.

Natürlich hielt man bei dem schönen Sommerwetter für die Kinder viele Getränke und Eis, zudem Bratwürste, Pommes und Bonbons parat. Zwischendurch verkauften Jens Becker und seine Helfer fleißig Lose.

Über 500 gute Preise, gestiftet von ortsansässigen Firmen, warteten auf Gewinner. Das anfangs prall gefüllte rote Los-Eimerchen leerte sich schnell, dafür wurde die Schlange an der Gewinnausgabe immer länger.

Die vielen Kinder mussten für den schönen Kinderfestnachmittag traditionell keinen Cent zahlen. Logisch, dass sich Jens Becker da über die vielen gespendeten Preise freute. hu