Keine Ruhe für Jonathan

Kindertagesstätte Cluvenhagen feiert Herbstfest mit Theater für große und kleine Leute

+ Das sieht doch schon richtig kuschelig aus. Das Kindergartenteam spielte die Geschichte von Jonathan, der sich um die frierenden Tiere kümmern muss.

Cluvenhagen – Schweres Los für Jonathan, den Parkwächter: Tagsüber ist er für die Tiere zuständig und in der Nacht soll und möchte er eigentlich schlafen. Aber es wird für Jonathan eine unruhige Nacht, die Kälte in den Parkanlagen macht den Tieren zu schaffen. Es gibt Unruhe, und so muss Jonathan seine Nachtruhe mehrmals unterbrechen. Was ist das alles nur für ein Theater.