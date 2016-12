Keine Nutzung, aber Mietkosten

Ehemaliges Gebäude der Wasserschutzpolizei steht schon lange leer / Vertrag bis 2021

+ Das einstige Dienstgebäude der Wasserschutzpolizei an der Schleuse wird seit Anfang 2011 nicht mehr genutzt. Der Mietvertrag zwischen dem Investor und dem Land läuft noch gut vier Jahre. - Foto: Mix

cluvenhagen - Ein Café im früheren Dienstgebäude der Wasserschutzpolizei an der Schleuse in Cluvenhagen zu betreiben – aus dieser Idee von Frank Bethge, Bauamtsleiter der Gemeinde Langwedel, ist nichts geworden. Und auch sonst hat sich dort nichts getan. Das eingeschossige Haus mit Satteldach steht seit dem Abzug des letzten Beamten Anfang 2011 leer. Noch bis Januar 2021 muss das Land Niedersachsen für die ungenutzte Immobilie Miete zahlen.

„Es hat sich kein Betreiber für ein Café finden lassen“, sagte Bürgermeister Andreas Brandt gestern auf Nachfrage. Die Zuwegung für Gäste wäre allerdings auch problematisch gewesen. Denn der Großteil der schmalen Straßen in dem Gebiet befinde sich im Besitz des Bundes und werde vom Wasser- und Schifffahrtsamt unter anderem für den Schwerlastverkehr genutzt. So hätten erst vor kurzem Riesentransporter die Strecke entlang des ehemaligen Polizeigebäudes befahren, um die Schleusentore austauschen zu können.

Die weit bis in den Norden reichende Polizeidirektion Göttingen, in der jetzt etliche frühere Beamte der weitgehend aufgelösten Wasserschutzpolizei Dienst tun, hat auch keine Verwendung für das Haus. So bleibt die Immobilie, die 2006 nach dem Modell der privat-öffentlichen Partnerschaft auch mit Steuermitteln errichtet worden war, weiterhin überflüssig.

Rückblende: Nachdem die Wasserschutzpolizei jahrzehntelang im Schleusenturm der „Schleuse Langwedel“ in Cluvenhagen ihren Sitz hatte, wurde 2006 ein neues Dienstgebäude für drei bis vier Beschäftigte auf dem Schleusengelände gebaut. Der Investor aus Thedinghausen und das Land Niedersachsen schlossen einen langfristigen Mietvertrag über 15 Jahre. Aber schon 2007 beschloss die Regierung in Hannover jedoch die Auflösung der Dienststelle Langwedel und die Beamten wurden in den folgenden Jahren größtenteils nach Nienburg versetzt.

Aufgrund der damaligen Berichterstattung in dieser Zeitung war der Bund der Steuerzahler auf den Fall aufmerksam geworden. Der Verein kritisiert bis heute heftig, dass das Wasserschutzpolizei-Gebäude nach kaum fünfjähriger Nutzung nicht mehr benötigt wird, aber das Land Niedersachsen aufgrund des über 15 Jahre abgeschlossenen Mietvertrags bis 2021 voraussichtlich mehr als 60 000 Euro an Steuermitteln dafür verschwenden werde. Und so wird es voraussichtlich auch kommen. - mm