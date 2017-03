Langwedel - Herbst 2015 in Langwedel: Das Klima im Gemeinderat ist nicht das allerbeste. Freundlich ausgedrückt. Zwischen Teilen des Rates und Teilen der Gemeindeverwaltung (genauer: dem Bauamt und seiner Leitung) kann man das Klima getrost als endgültig vergiftet beschreiben.

Auslöser ist eine „Straßenbaumaßnahme im Gewerbegebiet“. Bürgermeister Andreas Brandt hat 555.000 überplanmäßig in einer Eilentscheidung auszahlen lassen. CDU und Die Grünen fordern den Rücktritt Brandts.

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) wird vom ganzen Gemeinderat gebeten, die Abwicklung des Straßenbaus zu überprüfen. CDU und Grüne schalten die Kommunalaufsicht, also den Landkreis, ein. Hier soll man die Rechtmäßigkeit der Eilentscheidung überprüfen.

Bericht und Stellungnahme liegen seit dem vergangenen Jahr vor. Jetzt beschäftigen sich noch einmal Finanzausschuss und Gemeinderat öffentlich mit dem Thema. Ob noch eine Darstellung gewünscht werde, wollte der Finanzausschussvorsitzende Oliver Renken (FDP) wissen. „Die Verwaltung möchte erörtern“, ließ Bauamtsleiter Frank Bethge wissen.

Seit den 70-er Jahren führe man im Flecken Straßenendausbau durch, unter etlichen Bürgermeistern. „27 Jahre unter meiner Regie“, so Bethge. „Immer ohne Beanstandung“ und ohne Rechnungsprüfungsamt und Kommunalaufsicht. „Und auch jetzt möchte ich in aller Deutlichkeit feststellen, dass kein Schaden für den Flecken Langwedel entstanden ist.“

Viele Fragen bleiben

Zu dem Schluss sind auch RPA und Kommunalaufsicht gekommen. Zwar wurde der Endausbau der 14 Jahre alten Baustraße viel teurer als gedacht. Beim Ausbau taten sich Schäden auf, von denen vorher niemand etwas ahnte. Hätte man das wissen müssen oder können? War die Planung nicht sorgfältig genug? Für Bethge eine Frage theoretischer Natur.

Der Zustand der Baustraße hätte sich nur mit einem aufwendigen und teuren Prüfverfahren ermitteln lassen, das zudem womöglich nicht einmal alle Schäden der nicht in allen Teilen fach- und plangerecht gebauten Straße aufgezeigt hätte. Gebaut wurde die Straße übrigens Ende der 90er unter der Regie des Landkreises, so Bethge

Festgestellt wurde allerdings auch, dass der Bürgermeister den Gemeinderat und seine Gremien vor der Entscheidung hätte informieren müssen. Aber das hatte der auch schon 2015 eingesehen. Obwohl es einen Beschluss des Verwaltungsausschusses aus dem Jahr 2006 gibt, mit dem die Politik das alltägliche Geschäft mit Auftragsvergaben auf die Verwaltung und den Bürgermeister delegieren wollte. Aber dieser Beschluss ist laut Kommunalaufsicht nicht eindeutig genug. Was also folgt daraus für die Zukunft?

Die Verwaltung werde ihr Vorgehen modifizieren und optimieren, kündigte der Bauamtsleiter an. Kurz gesagt wird man in Langwedel in Zukunft auch Straßenbauvorhaben mit dem ganzen Programm an Planungsschritten inklusive Bürgerbeteiligung durchführen. Bislang habe man Straßen in Langwedel so schnell wie möglich gebaut. Jetzt sei mit einer Verfahrensdauer von drei bis vier Jahren zu rechnen, so Bethge.

„Ich habe überlegt, ob ich meinen Redebeitrag vom 21. September 2015 noch einmal wieder rausholen soll“, meinte Gerd Landzettel (WGL), weil er sich durch RPA und Kommunaufsicht absolut bestätigt sieht, beschränkte sich dann aber doch auf eine Zusammenfassung. Ja, es seien formale Fehler gemacht worden, aus denen man auch unbedingt lernen müsse. Es gab einen Vertrag, die Rechnung musste bezahlt werden, der Flecken hat nicht zu viel bezahlt, es gab keine nachteiligen Folgen für Langwedel.

Dem mochte sich Lars-Henrik Haase (SPD) nur anschließen. Zu Konsequenzen personeller Art bestünde überhaupt kein Anlass.

Laut Lars Lorenzen (CDU) will man bei CDU und FDP noch eine „interne rechtliche Prüfung abwarten“. Spätestens in der Ratssitzung am 30. März werde man sich äußern. J jw